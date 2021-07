Comandante Regional da BM confirma mais PMs para Alegrete

Alegrete deverá receber reforço no seu efetivo até o final de novembro. Essa informação foi do novo Comando Regional da Brigada Militar. O coronel Márcio José Rosa da Luz, acompanhado do coronel Antônio Felipe Zinga Jr, do capitão Jean Quadrin, comandante do Esquadrão de Alegrete, bem como o Comando Regional da Policial Civil, delegado Valeriano Neto, estiveram em reunião com o Prefeito Márcio Amaral e também na Câmara de Vereadores de Alegrete, onde compartilharam a notícia.

É sabido que Alegrete tem um efetivo que atua de forma elogiável, mas também, que existe uma carência há anos. Esta foi a primeira visita do novo Comando Regional da Brigada Militar em Alegrete.

Na reunião com o Prefeito Márcio e com o Secretário de Segurança Pública e Mobilidade, Rui Medeiros, foram tratadas as questões de Segurança Pública, bem como a relação entre as instituições e atuações conjuntas com a Brigada Militar e Polícia Civil.

O Prefeito Márcio Amaral agradeceu a visita e declarou estar satisfeito com as informações positivas compartilhadas na ocasião, a medida que foi confirmado que em breve será reforçado o efetivo da Brigada Militar no município, bem como ocorrerá a vinda da Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab) para Alegrete.