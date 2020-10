Comando e integrantes do 12º BE Cmb Bld lamentam a morte prematura do soldado Orlandi

Na tarde deste domingo(25), a Unidade Militar que o jovem Marco Antônio de Aquino Orlandi servia, divulgou uma nota de pesar. Natural de Passo Fundo, soldado Orlandi fazia parte do efetivo variável do 12º batalhão de engenharia. Ele estava de folga quando, ao banhar-se no Rio Ibirapuitã, se afogou.

“Neste momento de tristeza, de dor e perplexidade, expressamos, em nome do Exército Brasileiro e do 12º BE Cmd Bld, nosso profundo pesar aos familiares e amigos pela perda prematura do soldado Orlandi”, destacou o comando do 12º BE Comb.

Bombeiros mergulhadores localizam corpo de militar desaparecido no Ibirapuitã

O comando do batalhão informou, ainda, que irá instaurar uma sindicância para apurar as causas do afogamento.

Veja a nota na íntegra :

O Comando do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado lamenta informar, na manhã de hoje (25 de outubro), o falecimento do Soldado do Efetivo Variável MARCO ANTONIO AQUINO ORLANDI, que estava servindo no 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12ª BE Cmb Bld – Alegrete-RS). O militar estava desaparecido desde as 15h 40min do dia 24 de outubro, quando de sua folga banhava-se no rio Ibirapuitã, rio que banha o município de Alegrete-RS, próximo à Santinha, na Avenida Eurípedes Brasil Milano, quando atravessava o rio Ibirapuitã de uma margem para outra, o Soldado ORLANDI não conseguiu chegar a outra margem, vindo a submergir e a desaparecer nas águas, os demais militares tentaram resgatá-lo mas sem sucesso. O seu corpo foi encontrado sem vida na manhã de domingo dia 25 por volta das 9h 25min, sendo resgatado pela equipe de Bombeiros mergulhadores do 4º Batalhão de Bombeiros Militar – Santa Maria-RS (CBMRS).

O Soldado MARCO ANTONIO AQUINO ORLANDI, tinha 19 anos, era natural de Passo Fundo-RS. filho de Leandro Orlandi e Tatiana Aparecida Silva de Aquino e estava prestando Serviço Obrigatório Inicial com Efetivo Variável/2020 do 12º BE Cmb Bld.

Neste momento de tristeza de dor e perplexidade, expressamos, em nome do Exército Brasileiro, e do 12º BE Cmb Bld, nosso mais profundo pesar aos familiares e amigos pela perda prematura do Soldado ORLANDI. e informa que será instaurado sindicância para apurar as causas do afogamento.

Por fim, o Comando do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado agradece o empenho de todos os integrantes da Corporação de Bombeiros de Alegrete, de Santa Maria e dos Setores de Segurança, que participaram e apoiaram na operação de busca.

O Soldado Orlandi será transladado pela Funerária Cogo e terá seu Sepultamento feito pelo Memorial Vera Cruz em sua terra natal, Passo Fundo – RS.

Alegrete-RS, 25 de outubro de 2020.

Assessoria de Comunicação Social do 12º BE Cmb Bld