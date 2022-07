Comando operacional do 10º B Log é apresentado ao general da 3ªDE

Share on Email

O 10º Batalhão Logístico Batalhão – “Marquês de Alegrete” recebeu pela primeira vez, a visita do Comandante da 3ª Divisão de Exército – “Divisão Encouraçada”, General de Divisão Sergio Luiz Tratz, acompanhado do Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada – “Brigada Charrua”, General de Brigada Willian Koji Kamei e comitiva.

A visita teve por objetivos apresentar ao Cmt 3ª DE, o grande comando operacional que enquadra a 2ª Bda C Mec, além das potencialidades do Batalhão na prestação do apoio Logístico de Manutenção, Suprimento e Transporte em prol de suas OM apoiadas.

O General Tratz percorreu as estruturas de manutenção do Batalhão e verificou o nível de eficiência logística da tropa do Dez de Ouro, na execução de suas atividades militares.

Fotos: 10º B Log