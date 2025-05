Combate ao javali provoca debate entre deputados gaúchos

A preocupação da cadeia da suinocultura gaúcha com o avanço da população de javalis no Rio Grande do Sul, foi alvo de debate na Comissão da Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa. O encontro foi proposto pelo deputado Luciano Silveira (MDB), que já protocolou pedido de criação de uma Frente Parlamentar para tratar do combate ao animal silvestre considerado praga invasora.

“Nossa intenção é buscar modelos de legislação que estão funcionando em outros estados da federação, também afetados pela proliferação do javali”, informou o parlamentar.

O presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa), Rogério Kerber, afirmou que o Estado perdeu o controle em relação à presença do suídeo em seu território “Este predador está colocando ( o Estado) em risco sanitário, no tocante a transmissão de aftosa, peste suína clássica ou africana. Talvez o prejuízo maior esteja na produção de grãos, tubérculos, com propriedades que estão desistindo da produção”, salientou.

O chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) , Fernando Groff, disse que a pasta tem o entendimento que, hoje, o problema do javali é muito mais ambiental do que sanitário. “Ele segue sendo um problema ambiental, causando prejuízos maiores na agricultura do que na pecuária”, esclareceu. Mas Groff defendeu um ataque massivo para eliminar a população de javalis, e não apenas para reduzir os indivíduos.

A auditora fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Rojana Girardi, explicou que o ministério não tem ingerência em legislar sobre o tema. Disse que os javalis são mais resistentes que os suínos domésticos e trazem doenças para outros animais.

O presidente da comissão, deputado Zé Nunes (PT), sugeriu unificar a legislação a respeito do combate ao javali e abrir um espaço de diálogo mais intenso com os órgãos federais que tratam da legislação do combate. “Não faltará vontade da Assembleia de tomar a iniciativa, mas sabemos que temos limites”, afirmou.

Para o presidente da Associação dos Criadores de Suínos (Acsurs), Valdecir Luis Folador, se faz necessária uma legislação nacional para tratar do tema.