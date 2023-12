Combate da Ponte| Encenação reviveu momento épico da sangrenta Revolução de 23

No feriado de 8 de dezembro, dia da padroeira de Alegrete, Nossa Senhora da Conceição, foi realizado um evento de grande significado histórico: a encenação do centenário do Combate na Ponte Borges de Medeiros. A arena do Centro Farroupilha – CTG Farroupilha transformou-se em um palco vivo, onde a comunidade se reuniu para assistir a uma representação marcante que recriou momentos épicos da Revolução de 1923.

O espetáculo, que envolveu um elenco de 50 pessoas, incluindo 20 cavalarianos, 20 dançarinos e 12 personagens fora da equipe técnica, destacou-se pela sua grandiosidade. Quatro cenografias meticulosamente concebidas – a da ponte, de uma fazenda, de um galpão e de um cemitério – deram vida a um panorama histórico que marcou a história do município.

Sob a direção e roteiro de Reinaldo Souto, de Porto Alegre, o espetáculo não apenas buscou entreter, mas também resgatar a história. Evidenciando uma explicação profunda, a encenação buscou proporcionar uma compreensão abrangente de todas as faces da revolução. Diálogos envolventes foram enriquecidos por sonoplastia e iluminação cuidadosamente planejadas, transportando o público para uma experiência única.

Bolinha, um dos organizadores, destacou o privilégio que foi celebrar esse evento em Alegrete, especialmente um ano após o centenário do fato histórico. Ele ressaltou o papel essencial da Prefeitura em reverenciar esse momento, sublinhando a riqueza cultural que Alegrete oferece para várias gerações. “Produzir um espetáculo dessa grandiosidade com a participação de talentos locais é um desafio que abre portas para manter uma prática artística e realizar shows turísticos de grande potencial”, afirmaram os organizadores.

Ao término do espetáculo, o diretor de cultura, Rodrigo Guterres, expressou seus agradecimentos, destacando a presença significativa da presidente do MTG do RS, Ilva Borba, que representou Cabo Toco, e do prefeito Márcio Amaral, que participou com a bandeira do Rio Grande. O gestor municipal, agradecendo pela colaboração do clima, estendeu a gratidão a todos os envolvidos, principalmente ao público que lotou a arena do CTG. Medidas de segurança foram implementadas, proporcionando uma celebração tranquila e livre de incidentes, com banheiros químicos e ambulância disponíveis.

O encerramento da noite contou com um show de Tche Barbaridade. O evento foi apresentado pelo radialista Giovane Moraes, que prestou homenagem aos alegretenses que integram o grupo. A encenação do centenário do Combate na Ponte Borges de Medeiros não apenas resgatou um episódio histórico, mas também reforçou Alegrete como um centro cultural dinâmico, capaz de preservar e compartilhar sua rica história com a comunidade.