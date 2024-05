Combustíveis chegam em maior volume aos postos de Alegrete

Com a reconstrução do trecho do Km 132 da BR 290, pelo DNIT, o tráfego à região Central e Fronteira Oeste foi restabelecido. A ponte nova de Porto Alegre foi liberada, na tarde do dia 9, para transporte de combustíveis e produtos essencias. Com isso, o abasteciemnto de postos de Alegrete começou ser restabelecido.

A rede de postos Primeiro recebeu gasolina, na tarde do dia 10, e dos família Lima também têm combustível. Os da Rede Buffon receberam e o posto da Avenida Assis Brasil vendeu todo o produdto e já espera nova remessa. Os empresários dizem para os consumidores se tranquilizarem que, aos poucos, o abastecimento está sendo regularizado e não há motivo para corrida aos postos,

O preço do litro dos combsutíveis, em Alegrete, se mantém o mesmo antes do Decreto de Calamidade Pública no RS, duramente afetado pelas cheias em várias regiões do Estado.