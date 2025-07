COMDICA prorroga prazos de cadastro e inscrição de projetos em Alegrete

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alegrete (COMDICA) prorrogou dois prazos fundamentais do Edital de Chamamento Público nº 01/2025, que trata da seleção de projetos para celebração de Termo de Fomento com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

A medida visa garantir maior tempo para que as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas possam adequar sua documentação, atualizar seu registro junto ao Conselho e aprimorar a elaboração técnica de seus projetos, alinhando-os às diretrizes estabelecidas no edital.

Novos prazos definidos

Com a alteração, o novo período para inscrição e entrega dos envelopes com os projetos será de 09 a 31 de julho de 2025. A entrega deverá ser realizada de forma presencial na Sala dos Conselhos Municipais, localizada na Rua Demétrio Ribeiro, nº 57 – Fundos – Centro, em Alegrete/RS, das 8h às 13h.

O COMDICA reforça que apenas entidades com cadastro regularizado junto ao Conselho e com a documentação completa poderão participar da seleção. Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site oficial do município, por meio do link:

https://www.alegrete.rs.gov.br/artigo/33060

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, junto ao COMDICA, está à disposição para esclarecimentos. A prorrogação feita pelo COMDICA reforça o compromisso do Conselho com a participação qualificada das OSCs e com a ampliação de ações voltadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município.