Começa a redastramanto no Bairro Segabinazzi para regularizar situação dos moradores

A prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Finanças e Orçamento em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura, começa nesta terça-feira, 28, o cadastramento dos lotes, edificações e ocupantes dos imóveis no Bairro Segabinazzi, de modo que, atualmente são mais de 600 famílias que residem no bairro. O serviço consiste nas medições dos terrenos e casas, bem como na verificação dos moradores dos lotes, na qual será verificada a documentação dos ocupantes, com registro fotográfico dos imóveis e comprovantes de água e luz. A coordenação do serviço ficará a cargo do Setor de Cadastro Técnico Municipal, com a participação do Setor de Topografia e Setor de Habitação.

O responsável pelo CTM o servidor Márcio Mombach informa que as vistorias serão realizadas de terça a quinta-feira, das 8h30 às 12h. “O trabalho terá como base um levantamento topográfico existente, mas levará em consideração todas as situações encontradas de fato, por isso será realizada a vistoria em campo”, destaca. Explica ainda que serão desenhados os lotes e edificações levantadas, bem como a abertura das inscrições para posterior conferência do setor de Habitação, o qual será responsável pela emissão da Certidão de Posse e pelo cadastro. Mombach destaca ainda que será um trabalho de longa duração, pois não existe um cadastro inicial, diferentemente dos trabalhos de recadastramento, nos quais já havia os dados, faltando apenas a atualização. Neste caso, é um processo iniciado do zero.

No dia 30 de agosto, a Prefeitura de Alegrete, por meio das secretarias de Finanças e Infraestrutura, através dos setores de Habitação, Topografia e Cadastro Imobiliário, realizou uma reunião na E.M.E.B. Luiza Freitas Valle com os moradores e proprietários de casas e terrenos no bairro sobre o cadastramento. Na ocasião, estiveram presentes o vice-prefeito e secretário de Planejamento Jesse Trindade, o secretário de Infraestrutura Mário Rivelino e o secretário de Finanças e Orçamento José Luiz Cáurio e mais de 100 moradores.

Atualmente são mais de 600 famílias que residem no bairro Segabinazzi, de modo que a Administração Municipal vem realizando investimentos a fim de qualificar a infraestrutura do local. Apenas esse ano, serão mais de R$2,1 milhões em obras de pavimentação.