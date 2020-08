Começa a se definir corrida à Prefeitura de Alegrete

Compartilhe









Mesmo em tempos atípicos em que a vida pessoal e de trabalho mudou, radicalmente, desde março com a pandemia do coronavírus, estamos num ano eleitoral e isso mexe com a comunidade.

A eleição a Prefeito, sem dúvida, envolve até mesmo com os que não gostam muito de política. Afinal, é a eleição que define os que vão administrar Alegrete pelos próximos quatro anos.

Nos últimos dias houve muita especulação e os eleitores querendo saber quem serão os candidatos. Por conta disso surgem muitas conversas e comentários nas redes sociais. São momentos em que os bastidores esquentam e começam a se definir as escolhas de muitos eleitores.

O primeiro partido a definir nas sua pré -convenção o candidato a Prefeito foi o PP, que indicou o engenheiro Jetter Danzer de Souza que vai representar o partido na majoritária no pleito de 2020. A partir dessa posição dos Progressistas começaram as especulações de quem será o seu vice. E grandes possibilidades vêm do PDT que há tempos abriu negociações. Um dos mais cotados é o vereador Rudi Pinto, mas o partido também têm outros nomes que se colocaram à disposição para ser vice.

Alegrete, tradicionalmente, sempre teve partidos fortes, assim como candidatos aptos para essas disputas. O atual Prefeito, Márcio Amaral que assumiu o cargo por ocasião da morte Cleni Paz da Silva, é outro que vem para concorrer à reeleição. Com a ruptura da coligação entre dois partidos, o nome de Amaral se fortaleceu nas fileiras do MDB.

A sua definição oficial como candidato do Partido não saiu oficialmente, mas todos comentam até o seu possível Vice na chapa. Um dos nomes seria o da vereadora Nívea Souza.

Fora os canditados dos dois maiores partidos do Município, e que já se revezaram no poder ao longo da nossa história, ainda teremos representações de oposição. Um dos nomes que sempre esteve em evidência é o da Ex Prefeita e Vereadora,Maria Fátima Castro Mulazzani, a Preta, que há meses havia comentado que não tinha em seus planos concorrer. Ela, inclusive, falou dos vereadores da bancada do PT, como sendo todos bons nomes para a disputa E ainda no terreno das especulações para a formação desta chapa, um dos nomes a vice seria do ex- vereador, Gilmar Martins.

Ainda temos mais uma candidata que virá pleitear o voto dos alegretenses, a professora Vânia Guerra que sempre esteve envolvida em pleitos na defesa de produção primária e trabalho e outras áreas como educação.

Vera Soares Pedroso