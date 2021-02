Começa hoje a vacinação de idosos acamados com mais dos 85 anos

Nesta segunda-feira, Alegrete recebeu uma remessa de 1.370 doses da vacina Coronavac contra o coronavírus. Com isso, será iniciada a imunização de idosos acima de 85 anos, além de ampliada a vacinação dos profissionais da saúde. Segundo a Secretaria de Saúde, 1140 doses da Coronavac serão destinadas aos idosos com mais de 85 anos e acamados nessa faixa etária e 230 para os profissionais da saúde dos setores administrativos da Santa Casa, do Hospital de Guarnição de Alegrete, da Secretaria Municipal de Saúde e da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde e profissionais que estavam em férias ou licença durante as etapas anteriores.

De acordo com a responsável pelo Setor de Vigilância Epidemiológica, Juliana Brenner Michael, a vacinação começa nessa terça-feira (09) a partir das 08h30min nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que possuam salas de vacinas. As pessoas que pretendem se vacinar precisam levar documento de identificação e CPF, que é obrigatório. Responsáveis por acamados com mais de 85 anos devem procurar sua Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para realizar o agendamento da vacinação. A terça-feira será exclusiva para vacinação dos idosos, sendo que na quarta-feira prosseguirá a vacinação dos profissionais da saúde.

Segundo a secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, o município “está conduzindo o processo de vacinação com base nas determinações do Governo do Estado e visando atender a nossa população da melhor maneira possível”.