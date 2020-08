Começa o período de frio mais intenso dos últimos sete anos, prevê meorologia

Compartilhe











Uma forte massa de ar polar avança pelo Estado e diminui ainda mais a temperatura a partir de quinta.

A semana que começa terá como protagonista uma massa de ar polar enorme e muito intensa que vai atingir praticamente a metade do território brasileiro e grande parte da América do Sul nesta semana com potencial de ser um evento histórico de frio e neve. Verdadeira bolha de ar antártico avançará pela Argentina e vai atingir pela sua trajetória continental o Sul, o Centro-Oeste, o Sudeste e parte do Norte do Brasil.

A partir de quinta (20), uma forte massa de ar polar avança pelo Estado diminuindo ainda mais a temperatura. Para sexta (21), está prevista mínima de 0°C em Alegrete, e diversos municípios com mínimas negativas. Com o frio intenso, há possibilidade de neve na região dos Campos de Cima da Serra. Já no sábado, segundo o Climatempo, Alegrete deve registra a mínima de -1ºC, com máxima de 16ºC.

Conforme o METSul, a temperatura cairá acentuadamente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Goiás, Distrito Federal, Sul do Amazonas, Sul e Oeste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Já nesta terça, a mínima será de 5ºC, na quarta de 7ºC e na quinta de 2°C em Alegrete. A máxima nesses dias, não deve passar de 22ºC previstos para esta terça.