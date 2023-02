Começo de semana escaldante, mas previsão indica chuva boa para Alegrete

Alegrete terá um dia de extremo calor nesta segunda-feira (13), com marcas ainda mais altas que as do fim de semana. O município terá mais de 38ºC à tarde, depois de registrar nas primeiras horas da manhã, temperatura acima das 24ºC.

O calor ganha força no Sul e no Leste gaúcho. Alegrete deve ter máxima oficial ao redor de 37ºC, mas, certamente, alguns bairros vão superar 40ºC. O sol aparece, mas o calor intenso forma nuvens e que em pontos isolados podem trazer chuva de verão na segunda metade do dia.

Amanhã (14), a previsão é de períodos de nublados com chuva. À noite de temporal, com precipitação de 50 mm, a probabilidade é de 67%. A mínima será de 23, com a máxima diminuindo para 30ºC.

Na quarta-feira (15), a instabilidade segue, e a temperatura varia entre 21ºC e 31ºC, com períodos de nublado e chuva (8mm), não está descartado a possibilidade de possível temporal.

Os próximos dois dias da semana não há previsão de chuva. As minimas serão de 17ºC, enquanto a máxima encosta nos 33ºC.

Uma bolha de calor que atinge o Rio Grande do Sul, o Uruguai e a Argentina trouxe um fim de semana escaldante. A atmosfera, por influência da bolha, ficou extremamente seca com umidade relativa do ar em níveis desérticos. Caiu a 16% no sábado no Oeste, região de Alegrete.

A umidade baixíssima e o tempo aberto contribuíram para uma espetacular variação de temperatura. Com o calor extremo, a umidade em patamar desértico e a vegetação muito ressecada por força da estiagem, focos de incêndios e queimadas podem se proliferarem no interior.