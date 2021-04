Comédia na Estrada – Missão BR 290

Compartilhe















Festival itinerante realiza apresentações em São Gabriel, Rosário do Sul, Alegrete, Uruguaiana e Porto Alegre.

Comédia na Estrada é um festival itinerante de comédia, que tem como objetivo difundir e divulgar a arte da comédia stand-up pelo Rio Grande do Sul. Comédia na estrada – Missão 290 é a primeira edição deste festival e, como nome sugere, promoverá apresentações de comediantes por algumas cidades que fazem parte da BR 290. São elas Uruguaiana, Alegrete, Rosário do Sul, São Gabriel e Porto Alegre. Além das apresentações artísticas, que contarão com a presença de artistas locais e da capital, oficinas integram a programação do festival.

O elenco de atores e comediantes é formado em sua maioria por mulheres negras (60%), LGBTQIA (20%) e 10% imigrantes. O objetivo é levar a comédia stand-up ao interior e valorizar a produção artística, oferecendo oficinas desses comediantes e humoristas locais.

A comédia stand-up, ou stand-up comedy (comédia em pé em tradução livre), tem origem em bares e pequenos pubs estadunidenses, e era usado como introdução aos shows principais da noite. O comediante, por assim dizer, “abria o show” da banda musical que tocaria durante a noite. Com o tempo, os comediantes começaram a ganhar força, e passaram a ser as atrações principais.

No Brasil, apesar de nomes como Dercy Gonçalves, Zé Vasconcelos, Chico Anysio e Jô Soares, fazerem shows de comédia solos desde meados dos anos 1960, foi no final dos anos 1990 que o Stand-up Comedy começou a tomar força e forma em bares e pequenos teatros de São Paulo e Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre, esse movimento é bem mais recente, mas igualmente forte. Hoje contamos com vários grupos e dois bares na região metropolitana – Canoas e POA – focados em apresentações de comédia.

Reconhecendo assim que a capital oferece maior número de artistas deste segmento, foram convidados seis comediantes da capital para integrar o elenco do festival e circular pelo interior do RS. O intuito é estimular o trabalho de artistas locais que tenham vontade de fazer stand-up ou outro tipo de humor e não tenham espaço e/ou oportunidade para isso. Através do festival, artistas do interior podem vislumbrar a chance de criar um novo campo de trabalho na sua carreira e agradar ao público que consome a comédia pela internet e fazer desse público um público de comédia ao vivo.

Este projeto foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc 14.017/2020;

O festival acontecerá entre os dias 05 e 22 de maio de acordo com o seguinte roteiro:

APRESENTAÇÕES:

São Gabriel: 05/05 –Na Brasa Burger (Gen Mallet 674 – Centro) – 20 horas;

Rosário do Sul: – 06/05 – Pizzaria O Pedaço da Pizza (Rua João Brasil – 1297 – Centro) – 20 horas;

Alegrete:– 07/05 – UK Pizza Burger (Assis Brasil 983 – Cidade Alta) – 21 horas;

Uruguaiana: 08/05 – Vivenda das Artes (Gen Câmara 1403 – Centro) – 20 horas;

Porto Alegre: 15 e 22/05 – Casa de Espetáculos (Visconde do Rio Branco 691 – Moinhos de Vento) – horários a serem definidos;

Em virtude da pandemia, as oficinas serão gratuitas e realizadas através de plataforma virtual. Por essa razão, pedimos aos interessados que preencham um formulário de inscrição (https://bityli.com/f5bs2) para que possamos organizar as datas e a plataforma de realização.

As apresentações acontecerão de acordo com regras vigentes de distanciamento controlado e aos protocolos de retomada do setor, sendo gravadas e transmitidas pela internet, no perfil do instagram @comedianaestradabr290 em um modelo híbrido de festival. Em São Gabriel, Rosário do Sul e Alegrete, o valor do ingresso é couvert artístico espontâneo (valor revertido para causas sociais da cidade). Em Porto Alegre e Uruguaiana, doação de alimentos.

FICHA TÉCNICA:

Direção e Produção Geral: Rodrigo Kão; 51 98581-3105

Produtores locais: São Gabriel – Júlio Rocha; 55 99685-2069

Rosário do Sul – Celomar Marques; – 55 99977-7053

Alegrete – Eliane Silveira; 55 99631-8822

Uruguaiana – Helena Martins; 48 99167-5235

Porto Alegre – Nelly Coelho; 51 98529-9032

Assessoria de Imprensa e Mídias Sociais: Gustavo Saul; contato – 51 98154-0682

Artes Gráficas: Lucas Magnus

Elenco: Betina Câmara, Nelly Coelho, Dedé Leitão, Helena Martins, Índio Behn, Rodrigo Kão, Wilson Rosa, Ursa Malgarizi, Alan Abreu, Gian Pierre, Luisa Ampuero e Douglas Pereira;

Realização: Gemini Taurus – Produções Artísticas;

Apoio: Sesc e Fecomércio RS;

Financiamento: SEDAC RS – Secretaria Especial da Cultura – Governo Federal – através da Lei Aldir Blanc 14.017/2020;