Comer sorvete faz muito bem a saúde dos adultos e crianças

Como já estamos cansados de saber, tudo que é consumido de forma exagerada faz mal, independente da sua composição, ou seja, para efeitos positivos tudo deve ser consumido adequadamente.

O sorvete é adorado e consumido no mundo inteiro, e até mesmo durante o inverno. Os antigos sempre falavam que comer coisa gelada no frio faz mal, que causa dores de garganta e pode até mesmo fazer com que a pessoa se gripe. Porém os médicos não concordam com isso, eles afirmam que o sorvete não tem impacto negativo na garganta e nem te a ver com a gripe, pois é só um alimento.

Além dessa notícia que alegra muitos jovens e crianças, o sorvete trás vários benefícios, confira abaixo:

Aumenta a energia: devido aos altos níveis de proteína e carboidrato, o sorvete acaba estimulando o organismo e proporcionando uma disposição extra durante o dia.

Sensação de bem estar: o doce é o irmão da alegria, ou seja, o sorvete também promove a sensação de bem estar e felicidade. O sorvete contém triptofano, que acalma e aumenta a produção de serotonina, ajudando a deixar o dia da pessoa mais leve e feliz.

Fonte de vitaminas: contém as vitaminas A, B, C, D e, muitas vezes, vitamina K, responsável pela coagulação sanguínea.

Colabora com a saúde dos ossos: nele também são encontrados os minerais cálcio e fósforo, muito importantes na construção de ossos saudáveis e fortes, além de colaborar com a prevenção de pedras nos rins.

Receita de sorvete caseiro:

Ingredientes:

– 1 pacote de gelatina de qualquer sabor (25g)

– 250 ml de água gelada

– 250 ml de água quente

– 1 caixinha de creme de leite (200g)

– 1 caixinha de leite condensado (395)

Modo de preparo: adicione todos os ingredientes no liquidificador, menos a água gelada e o leite condensado, e bata até os ingredientes se misturarem. Após, acrescente a água gelada, bata mais um pouco, acrescente o leite condensado e bata por mais 2 minutos. Depois disso é só colocar em um recipiente e levar para o congelador por 3 horas. Passado esse tempo, retire do congelador e bata na batedeira até dobrar de volume, coloque em potes e congele por um dia.

Geovanna Valério Lipa