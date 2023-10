Comerciante denuncia funcionario público por furto de celular e dinheiro

Um homem que estaria de uniforme e crachá da Prefeitura Municipal de Alegrete foi identificado por meio do sistema de videomonitoramento de um estabelecimento comercial, sendo suspeito de furtar o celular da empresa e a quantia de 400 reais em dinheiro, valor que teria faltado na conferência. O crime ocorreu por volta das 13h42 e, de acordo com o registro realizado na Delegacia de Polícia, o indivíduo também estaria utilizando uma tornozeleira eletrônica.

O empresário responsável pelo estabelecimento, que atua no ramo de gastronomia, relatou que percebeu a falta do aparelho celular e decidiu verificar as imagens gravadas pelo sistema de segurança. Para sua surpresa, o indivíduo flagrado pelas câmeras estava com uniforme e crachá.

O vídeo mostra o momento em que o homem adentra ao estabelecimento . A presença de uma tornozeleira eletrônica no indivíduo, teria sido em razão da possível identificação.