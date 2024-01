Comerciantes de Manoel Viana reclamam de baixa tensão na rede de energia da RGE

Um fato está chamando bastante a atenção da população de Manoel Viana. Alguns pontos do Município, estão com a voltagem de energia elétrica abaixo do normal e com isso prejudicando o trabalho de alguns setores empresariais da “cidade do sol”.

A reportagem do PAT entrevistou Ângelo Silveira, especialista em eletricidade na região, e ele ressaltou que nesse período do ano é meio corriqueiro que esse tipo de problema aconteça em certas localidades. Explicou que Manoel Viana recebe energia de diversas cidades vizinhas; Alegrete, São Francisco e outras sub-estações, e quando sobrecarrega uma delas, acaba por afetar o Município, disse o profissional.

O comportamento ideal da rede é o mais próximo dos 220 volts, ele explica que no momento a voltagem está variando entre 152V a 175V. Alguns estabelecimentos de Manoel Viana optaram por adquirir geradores para darem continuidade em suas atividades.

A gerente de uma rede de supermercados do Município, salientou que após o temporal de domingo, a potência da rede elétrica está baixa.” Tivemos que alugar um gerador, alguns setores do mercado não estão funcionando, esperamos que logo se resolva”, disse a responsável. A reportagem tentou contato com RGE e não obteve êxito na tentativa de um posicionamento da empresa.