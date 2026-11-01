Comércio de Alegrete enfrenta baixo movimento e deposita expectativas nas vendas de fim de ano

O baixo movimento no comércio de Alegrete tem despertado a preocupação de lojistas, que aguardam uma reação nas vendas com a aproximação do fim do ano. Tradicionalmente marcado pelo pagamento do 13º salário, pela Black Friday e pela campanha de Natal, o período representa uma das principais oportunidades para o setor recuperar o ritmo dos negócios e ampliar o faturamento.

Diante das manifestações de comerciantes e consumidores sobre a movimentação nas lojas, a reportagem ouviu representantes de entidades ligadas ao comércio local para avaliar o cenário atual e as expectativas para os próximos meses. Entre os fatores apontados estão o comportamento dos consumidores, o endividamento das famílias, os juros elevados e o crescimento das compras pela internet.

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Sindilojas aposta no 13º salário e nas campanhas promocionais

A presidente do Sindilojas de Alegrete, Vanessa Machado, confirmou que a preocupação com o movimento do comércio é generalizada entre os lojistas. Segundo ela, a expectativa é de que o pagamento do 13º salário contribua para movimentar a economia e impulsionar as vendas, como ocorre tradicionalmente no período de fim de ano.

Vanessa também destacou a importância da Black Friday, que já desperta grande expectativa no setor, e da tradicional campanha de Natal, realizada na sequência para estimular as compras e atrair consumidores às lojas.

Outro fator considerado pelo Sindilojas é a possibilidade de ampliar o funcionamento do comércio em datas estratégicas de dezembro. Estão previstas aberturas em dois domingos, nos dias 13 e 20, além da possibilidade de algumas lojas funcionarem no dia 8, conforme o acordo sindical.

“Sabemos da preocupação e a expectativa gira em torno da injeção na economia, devido ao 13º”, resumiu a presidente.

A expectativa é de que a combinação entre o dinheiro adicional recebido pelos trabalhadores, as ofertas promocionais e o apelo das compras de Natal ajude a melhorar os resultados do comércio local.

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Juros, endividamento e cenário econômico preocupam empresários

O presidente do Centro Empresarial de Alegrete (CEA), Júnior Cortelini, também relatou que os empresários associados à entidade esperam uma melhora nos negócios com a chegada do fim do ano.

Embora a expectativa seja positiva em relação à possibilidade de recuperação das vendas, Cortelini destacou que a preocupação dos empresários está relacionada, de maneira geral, ao cenário econômico enfrentado pelo país.

Entre os fatores que influenciam o desempenho do comércio, ele apontou os juros elevados, a recessão e o endividamento da população. Essas condições podem comprometer o poder de compra dos consumidores e reduzir a capacidade das famílias de realizar novas despesas.

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O cenário exige atenção dos lojistas, que precisam acompanhar o comportamento do mercado e as condições financeiras dos clientes em um período tradicionalmente importante para o faturamento anual.

Compras pela internet mudam o comportamento do consumidor

A presidente do Sindicato dos Comerciários de Alegrete, Elaine Muller Fagundes, avalia que parte da redução no movimento das lojas físicas pode estar relacionada à espera dos consumidores pelas promoções de fim de ano.

Ela também chama a atenção para o crescimento das compras pela internet, que vem alterando a maneira como as pessoas pesquisam preços e escolhem onde comprar.

“A diminuição das vendas, eu acredito que deve-se a proximidade das promoções de final de ano”, relata Elaine.

Para a sindicalista, a concorrência com as plataformas digitais representa um desafio cada vez maior para o comércio tradicional, especialmente diante das diferenças de preços oferecidos aos consumidores.

A dirigente também avalia que o comércio físico precisará buscar alternativas para acompanhar essas mudanças.

Elaine ainda observa que a relação entre o comércio físico e o digital poderá passar por novas transformações, inclusive com a possibilidade de plataformas de venda pela internet ampliarem sua presença em lojas físicas.

Dezembro será decisivo para o comércio local

Com a aproximação de novembro e dezembro, lojistas de Alegrete concentram suas expectativas nas oportunidades de recuperação das vendas. A Black Friday, o pagamento do 13º salário, a campanha de Natal e a ampliação do atendimento em datas específicas são apontados como fatores que podem contribuir para aquecer o movimento.

Ao mesmo tempo, os representantes das entidades ouvidos pela reportagem destacam desafios que vão além da sazonalidade, como as condições econômicas das famílias e a concorrência crescente das vendas on-line.

O desempenho do comércio nas próximas semanas deverá indicar em que medida as campanhas promocionais e a circulação de recursos na economia poderão impulsionar os negócios locais. Para os lojistas, o período de fim de ano representa uma oportunidade importante, mas também reforça a necessidade de adaptação às novas formas de consumo e às exigências dos clientes.