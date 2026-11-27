Boa parte das lojas do município entrou no clima da promoção, com fachadas decoradas, vitrines chamativas e cartazes anunciando descontos. Os preparativos foram intensos nos últimos dias, tudo na tentativa de atrair consumidores e impulsionar as vendas.

Ao percorrer as ruas da região central, foi possível observar um bom número de pessoas circulando em busca de ofertas. No entanto, o movimento apresentou diferenças entre os estabelecimentos: enquanto algumas lojas registraram maior procura e filas nos caixas, outras tiveram um fluxo mais discreto de clientes.

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Um dos principais destaques ficou por conta dos supermercados, que registraram grande movimentação ao longo da manhã. Diversas promoções chamaram a atenção dos consumidores, com ofertas em carnes, verduras, legumes e outros produtos. Em um dos estabelecimentos localizados no Centro, a água mineral chegou a ser anunciada por R$ 0,36, atraindo olhares diante do preço promocional.

A reportagem conversou com três colaboradores de diferentes segmentos do comércio para acompanhar como estava o movimento neste primeiro dia da campanha.

Em uma loja de materiais de construção, um colaborador de 51 anos avaliou positivamente o movimento durante a manhã. Segundo ele, a empresa já havia alcançado mais da metade da meta projetada para o dia. A expectativa era de que o fluxo aumentasse ainda mais no período da tarde.

“A tarde geralmente é melhor o movimento. O pessoal dos quartéis, da prefeitura e outros movimentam”, destacou.

Já em uma loja que trabalha com eletrodomésticos, bazar e alimentos, o cenário também era de bastante procura. A colaboradora relatou que o movimento estava intenso, com uma fila extensa no caixa. Entre os destaques das ofertas estavam os doces, com promoções do tipo “compre um, leve dois”, além de produtos comercializados com até 50% de desconto.

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Em contrapartida, nem todos os segmentos apresentaram o mesmo desempenho. Em uma loja de roupas, uma colaboradora contou que o movimento ficou abaixo do esperado pela equipe. Na avaliação dela, a falta de dinheiro disponível e o fato de muitos trabalhadores ainda não terem recebido a primeira parcela do 13º salário podem ter influenciado a procura.

“Esperávamos mais. Pode ver, tem gente aí, mas a gente esperava mais. Talvez o não recebimento do pessoal tenha feito com que isso acontecesse”, comentou.

Em algumas lojas, o movimento ainda era bastante tranquilo, com vendedores aguardando a chegada de consumidores e poucas pessoas circulando pelos corredores.

A Black Friday segue nesta sexta-feira e também durante o sábado (28), data em que muitos estabelecimentos concentram suas principais ofertas. Outros lojistas, por sua vez, estendem as promoções até o final do mês, buscando aproveitar o período para atrair clientes, movimentar os estoques e ampliar o volume de vendas.

Com diferentes realidades entre os setores, a expectativa dos comerciantes é de que o movimento continue crescendo nas próximas horas e nos últimos dias de novembro, especialmente com a aproximação do pagamento dos salários e do 13º salário.