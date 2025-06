Comércio em clima do Dia dos Namorados em Alegrete

Share on Email

A reportagem do PAT visitou alguns estabelecimentos e buscou entender qual é a perspectiva para a data.

Ao andar pelo centro do Município é notório boa parte das lojas já decoradas com frases e desenhos ilustrativos referente ao Dia dos Namorados. João Pedro Teixeira, é vendedor de um loja de eletrodomésticos, e destacou que a maior procura no momento, é por aparelhos de televisão e aquecedores para o inverno. “Geralmente o presente da data é algo para o casal em si, aqui na nossa loja esses são os mais procurados”, completou.

Já em uma loja de cosméticos, o movimento é bem intenso e a mais procura é por perfumes de ambos os sexos. Além disso, kits com sabonetes e óleos essenciais, também são itens bem procurados nessa semana que antecede o Dia dos Namorados.

Carine Oliveira, servidora de uma loja de joias, destacou que a procura por pingentes, joias e anéis, está boa e que a tendência é de aumento nos dias antecedem o Dia dos Namorados em Alegrete.”A procura está boa, joias com fotos do casal estão em alta neste ano, tomara que siga assim”, finalizou.

Porém, a maior procura sempre é pelos restaurantes. Grande parte dos estabelecimentos preparam cardápios especiais para criar momentos especiais entre os casais. Restaurantes e pizzarias, alguns já estão com suas reservas esgotadas e prometem um grande movimento no Dia dos Namorados.

Além disso, o Sindilojas confirmou que algumas lojas do comércio alegretense irão abrir neste domingo (8), das 14h às 20h, conforme definido em convenção coletiva.