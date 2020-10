Comércio: expectativa de aumento nas vendas para o Dia das Crianças

Compartilhe















Comércio espera maior alta nas vendas no Dia das Crianças.

O presidente do Sindilojas, Roberto Segabinazzi, tem expectativas positivas para as vendas do Dia das Crianças deste ano, apesar da pandemia do coronavírus. Segundo Segabinazzi, o movimento já começou a ficar aquecido nas últimas semanas, mas assim como nas datas comemorativas anteriores, o consumidor vai às ruas poucos dias antes do dia 12 de outubro.

“Nossa expectativa é boa, pois precisamos de datas comemorativas. Estamos otimistas, acreditamos que com os recursos emergenciais e liberação de FGTS. Muitos este ano, irão comprar uma lembrança para suas crianças, desde brinquedos até roupas e calçados”, acredita o empresário.

O presidente do Sindicato Lojistas, destaca que apesar do momento de pandemia, as famílias estão com mais recursos no geral. Embora haja uma certa preocupação em relação ao próximo ano, que ainda será de incertezas, Segabinazzi prevê otimismo nas vendas.

O comércio está voltando aos poucos, com lojistas se reinventando já que é toda uma dinâmica diferente em virtude da pandemia do coronavírus. “Sabemos que mudou o tipo de consumo, porém estamos vendo uma melhora nas compras”, comentou um lojista que pediu anonimato.

O final de semana que antecede o Dia das Crianças será um termômetro para o Natal. Na páscoa o comércio estava fechado, no Dia das Mães as lojas estavam parcialmente abertas e o Dia dos Pais também não foi diferente.

Neste sábado (10), o comércio abre normalmente pela manhã. No período da tarde é facultativo para os lojistas abrirem as portas das 14 às 20h.

Júlio Cesar Santos