Comércio fecha e Alegrete para em prevenção a Covid -19

Uma hora depois do Decreto do Prefeito Márcio Amaral, para que as empresas fechassem, em medidas de prevenção a Covid 19, muitas lojas nas Ruas Dos Andradas, General Sampaio e Gaspar Martins ainda estavam abertas.

Os trabalhadores aguardavam ordens dos donos das empresas para saber que horas fechariam as portas, de acordo com Decreto Municipal de 20 março a 20 de abril.

Alguns clientes em frente as que estavam fechando querendo entrar, provavelmente, para pagar não puderem entrar nas lojas.

Aos poucos, o comércio parou e assim as pessoas vão ter que viver uma nova realidade. Medidas necessárias para prevenir o contágio pelo vírus que já atinge a quase todos os estados brasileiros.

Quem trabalha em farmácia tem uma fita que distancia o cliente do balcão. Mas todo o contato deve ser evitado.

Nos bancos, os clientes vão entrar de pouco em pouco. E assim também será nos mercados para evitar aglomerações. Em alguns entram de três em três pessoas e com limitação de itens para levar.

E em casa, mantenha os ambientes arejados e faça os cuidados básicos de lavar as mãos, a parte interna do cotovelo e, também o nariz e o rosto, pois tudo ajuda a prevenir.

Vera Soares Pedroso