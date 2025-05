Comércio já no clima de inverno em Alegrete

A praticamente um mês do início do inverno, as vitrines do comércio de Alegrete já estão apostando em vestuários de inverno. A reportagem buscou entender quais as perspectivas desses comerciantes para a estação que se avizinha e as estratégias de venda adotada por eles.

O inverno começa de fato no dia 20 de junho, porém, parte desses estabelecimentos já estão apostando em roupas tradicionais da época. Calça jeans, de abrigo, casacos, jaquetas, toucas e mantas, já estão estampadas nas lojas do Município.

Ricardo Oliveira, coordenador de vendas de uma das lojas de moda infantil do Município, destacou que as estratégias de cada estação são traçadas com noventa dias de antecedência e ressaltou que tem uma expectativa boa de venda, porém, reforça a dificuldade da economia brasileira.” Vamos buscar melhorar e aumentar as vendas, criamos campanhas e modelos que chamem atenção”, disse.

Já a gerente de uma loja de roupas em geral, enfatizou que esse ano a maior visibilidade que a empresa tentará passar é na questão do “olho a olho” na vitrine, com roupas chamativas e de acordo com a moda atual.”Buscamos sempre nos atualizar, fizemos catálogos nas mídias sociais para que todos possam ter acesso, mas sabemos que o físico é bem importante para o andamento das vendas”, finalizou.

Ao andar pelos estabelecimentos, é corriqueiro ver chamadas de promoções, “esquenta pré-inverno” e outros. Com a chegada da nova estação, o movimento vai aumentando e a procura por produtos que aqueçam devem crescer ainda mais em Alegrete.