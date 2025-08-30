Comissão Binacional de Saúde, com foco na vacinação contra o sarampo, foi relançada em Livramento

O evento, realizado no Parque Internacional, marca uma nova fase de cooperação sanitária na região de fronteira, com foco em atendimentos compartilhados, exames, internações e ações conjuntas de prevenção.

“Equipamentos do Uruguai poderem receber pacientes brasileiros, equipamentos brasileiros poderem receber pacientes uruguaios, para a gente fortalecer ações na fronteira”, destacou o ministro Padilha.

Além de Santana do Livramento, outras cinco cidades devem ser beneficiadas: Chuí, Jaguarão, Aceguá, Artigas e Barra do Quaraí. Um dos exemplos é a construção de uma UTI neonatal no hospital de Rivera — cidade uruguaia vizinha do RS — que poderá atender brasileiros sem a necessidade de longos deslocamentos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Sarampo volta a preocupar

O evento também foi marcado pelo esforço da vacinação contra o sarampo. Em um gesto simbólico, os ministros participaram da campanha. A vacinação binacional ganha importância diante do aumento expressivo de casos de sarampo nas Américas.

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, os registros da doença cresceram 34 vezes em relação ao ano passado, com 10.347 casos e 18 mortes confirmadas até agosto. O Brasil contabiliza 21 ocorrências, incluindo uma em Porto Alegre.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“A gente tem, em região de fronteira, um grande trânsito de pessoas dos dois países. Então, são pessoas que se deslocam para o Brasil e para o Uruguai. É importante que elas estejam vacinadas e protegidas para que doenças como o sarampo a gente não estejam circulando”, explicou Eliese Denardi Cesar, coordenadora do programa estadual de imunizações do RS.

Informações Ministério da Saúde

Foto: Walterson Rosa/MS