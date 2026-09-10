Comissão leva ao prefeito proposta para revitalização da antiga Usina Oswaldo Aranha

Grupo se reuniu com o prefeito e o vice-prefeito de Alegrete e defendeu a construção de um projeto coletivo para dar nova função ao espaço histórico

A Comissão Especial que debate o futuro da área da antiga Usina Termoelétrica Oswaldo Aranha esteve no Centro Administrativo de Alegrete no início desta semana para apresentar ao Poder Executivo os objetivos e os próximos passos do trabalho desenvolvido pelo grupo.

A reunião contou com a presença do prefeito Jesse Trindade e do vice-prefeito Luciano Belmonte, além dos vereadores Gilmar Martins, presidente da Comissão, e José Rubens Pillar. Também participaram o professor e diretor do campus Alegrete da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Gustavo Santiago; os professores do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) Jonas Sponchiado e Mirian Marchezan, diretora do campus; e Enesildo Silveira dos Santos, antigo funcionário da Termoelétrica.

Durante o encontro, representantes da Unipampa e do IFFar reafirmaram o interesse em utilizar espaços existentes na área da antiga Usina. A proposta, no entanto, vai além da ocupação individual pelas instituições. A intenção é construir, com o apoio do Município, um projeto coletivo que possa reunir diferentes instituições, entidades e setores da comunidade.

Para os integrantes da Comissão, a discussão envolve não apenas a destinação de um espaço físico, mas também a possibilidade de recuperar uma área que possui relevância histórica para Alegrete e transformá-la em um ambiente voltado ao desenvolvimento do município.

O vereador José Rubens Pillar destacou a necessidade de avaliar o interesse público envolvido na iniciativa e os possíveis benefícios para a população.

“Estamos falando de um local de grande importância para a nossa cidade, que carrega parte da história do nosso desenvolvimento e que pode, no futuro, voltar a cumprir um papel relevante, especialmente nas áreas de educação, inovação e tecnologia”, afirmou.

A Comissão Especial já manteve contato com representantes da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), que apresentaram informações sobre os trâmites e encaminhamentos necessários para o avanço das discussões relacionadas à área.

Apesar do interesse demonstrado pelas instituições, os integrantes da Comissão ressaltam que o processo ainda está em uma etapa inicial e deve ser conduzido com cautela. Antes de qualquer definição sobre a destinação do espaço, será necessário verificar as condições das estruturas existentes, analisar aspectos técnicos e patrimoniais e compreender quais intervenções poderão ser necessárias.

A avaliação também deverá considerar a viabilidade de utilização dos prédios e demais áreas da antiga Usina, bem como os requisitos legais e administrativos para uma eventual ocupação.

A expectativa dos envolvidos é que, a partir dessas avaliações, seja possível avançar na elaboração de uma proposta conjunta, capaz de conciliar a preservação da história do local com novas possibilidades de utilização.

A antiga Usina Termoelétrica Oswaldo Aranha representa parte da trajetória de desenvolvimento de Alegrete. Para a Comissão, o desafio está justamente em encontrar uma forma de preservar esse patrimônio e, ao mesmo tempo, permitir que a área volte a ter uma função de interesse coletivo.

A proposta em discussão aponta para a possibilidade de transformar o espaço em um polo de atividades relacionadas à educação, inovação e tecnologia, reunindo instituições públicas e outros parceiros em torno de um projeto de longo prazo.

Por enquanto, contudo, não há uma definição sobre a destinação definitiva da área. Os próximos passos deverão envolver novas avaliações, diálogo entre as instituições e os órgãos responsáveis pelo patrimônio e a construção de um projeto que estabeleça, de forma responsável, quais usos poderão ser implementados no local.