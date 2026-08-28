Comissão reúne instituições e ex-funcionários para discutir futuro da antiga Usina em Alegrete

Reunião na Unipampa reuniu representantes de instituições de ensino, Sebrae e ex-funcionários para discutir alternativas de aproveitamento da área e preservar a memória do local

A Comissão Especial responsável por debater o futuro da área da antiga Usina Termoelétrica Osvaldo Aranha realizou, na tarde da última quinta-feira (27), mais uma reunião para tratar de alternativas de utilização e aproveitamento do espaço. O encontro ocorreu nas dependências da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e reuniu representantes de instituições de ensino, do setor de empreendedorismo e ex-funcionários da antiga empresa.

Participaram da reunião os vereadores Gilmar de Lima Martins e José Rubens Pilar, integrantes da Comissão Especial; Gustavo Santiago, representando a Unipampa; Jonas e Mirian Marchezan, representantes do Instituto Federal Farroupilha (IFFar); Fernando Camargo, do Ecossistema do Sebrae; além dos ex-funcionários Enesildo Santos, Adão Morais, Caetano Rosso e José Augusto Gomes Carvalho.

Memória de quem viveu na antiga Usina

Um dos principais momentos do encontro foi o relato apresentado por Caetano Rosso, que esteve entre os últimos servidores da antiga Usina. Durante a reunião, ele compartilhou informações sobre a estrutura física do prédio e da área da Termelétrica, além de aspectos relacionados à história e à utilização do espaço ao longo dos anos.

Rosso também teve uma relação direta com a antiga Vila Operária da empresa. Junto com sua família, esteve entre os últimos moradores do local. Por isso, seu depoimento contribuiu para o resgate de informações sobre a rotina, a estrutura e a história da comunidade que se formou em torno da Usina.

O relato foi considerado importante para o debate, especialmente diante da possibilidade de que a área receba uma nova finalidade. Além do aspecto estrutural, a discussão envolve a preservação da memória de um espaço que marcou diferentes períodos da história do município.

Sebrae apresenta possibilidades de aproveitamento

Durante a reunião, o representante do Ecossistema do Sebrae, Fernando Camargo, participou de forma on-line e apresentou um roteiro elaborado com diferentes possibilidades de utilização da área.

A proposta apontou caminhos que poderão ser avaliados caso seja efetivada a destinação do espaço para uma nova finalidade. A apresentação buscou ampliar a discussão e demonstrar que a área pode ser analisada a partir de diferentes perspectivas, considerando seu potencial de aproveitamento e a necessidade de preservar elementos relacionados à sua história.

A participação de representantes da Unipampa e do IFFar também contribuiu para ampliar o debate sobre possíveis projetos e usos para o espaço, aproximando o processo de discussão das instituições de ensino e de outros setores da comunidade.

Comissão busca construir proposta para o futuro da área

Para o vereador Gilmar Martins, a reunião representa mais uma etapa importante na construção de alternativas para o futuro da antiga Usina.

“Estamos avançando na construção de alternativas para aquele espaço, ouvindo diferentes setores e, principalmente, resgatando a história e a memória de quem viveu e trabalhou na antiga Usina. Precisamos encontrar uma destinação que valorize esse patrimônio e que possa trazer benefícios para toda a comunidade”, destacou o vereador.

A Comissão Especial vem buscando reunir diferentes segmentos para levantar informações, ouvir sugestões e avaliar possibilidades antes da definição sobre o futuro da área.

Além das questões relacionadas à estrutura física do antigo complexo, os debates também consideram a importância histórica do espaço e a possibilidade de que uma eventual nova utilização possa gerar benefícios para a comunidade.

Próxima reunião terá participação do prefeito

Como encaminhamento do encontro, ficou definida a realização de uma nova reunião da Comissão Especial com a participação do prefeito Jesse Trindade.

O chefe do Executivo municipal não pôde participar da reunião desta quinta-feira. A próxima agenda deverá ampliar o diálogo entre a Comissão e o Poder Executivo, buscando estabelecer os próximos passos para a discussão sobre a destinação da área.

A expectativa é que, com a participação da Prefeitura, possam avançar as tratativas sobre as possibilidades levantadas durante os encontros e sobre os procedimentos necessários para definir o futuro do espaço da antiga Usina Termoelétrica Osvaldo Aranha.

A Comissão deverá continuar ouvindo representantes de diferentes setores antes de avançar para uma definição, mantendo como pontos centrais do debate a valorização do patrimônio, o resgate da memória histórica e a busca por uma utilização que possa beneficiar a comunidade.