Comitê anuncia que reabertura de salões de festas e piscinas deve aguardar

Em reunião online realizada na manhã desta quarta-feira, o Comitê Gestor de Crise Municipal decidiu que a reabertura de salões de festas e piscinas na cidade deverá esperar mais um pouco. O momento ainda não é propício a ampliar a flexibilização diante da situação delicada que o município enfrenta, com elevado número de hospitalizações e nenhum sinal de redução do número de ativos. Mais alguns dias que se ganhe nessa batalha será positivo para uma volta com segurança, conforme disse a Coordenadora Regional de Saúde da 10ª CRS, Heili Temp.

Protelar por mais duas semanas a flexibilização teve o respaldo técnico e foi decisão acatada pela maioria dos participantes do comitê.

Para o presidente do Centro Empresarial, Francisco Pedroso, houve coerência do Comitê e a decisão de aguardar mais alguns dias foi acertada. A secretária municipal de Saúde, Haracelli Fontoura também concorda por esperar mais alguns dias porque é preciso saber do resultado do recente feriadão.

A médica Marilene Campagnolo, integrante do comitê, e que está em casa se recuperando após contrair o vírus, disse que agora houve uma mudança na faixa etária quanto à incidência para a Covid, sendo menos em idosos e mais em pessoas dos 30 aos 59 anos, ou seja, aquelas que estão trabalhando.

As decisões tomadas pelo Comitê são de forma coletiva, com amplo discernimento sobre o que se pode e o que não se pode fazer, sempre com foco no cuidado das pessoas.

