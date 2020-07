Comitê de Assuntos de Saúde acerta regras para volta das aulas presenciais

Compartilhe









O Comitê Operacional de Assuntos de Saúde em Educação se reuniu, mais uma vez, no dia 23, no salão azul do Centro Administrativo.

A Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Márcia Dorneles, diz que estão elaborando o documento com as regras que devem ser colocadas em práticas nas escolas da Rede Municipal e particular, quando na volta às aulas presenciais em Alegrete.

Ela diz que tudo será bem rigoroso e, dentre as medidas, se o Município estiver em bandeira laranja a ocupação das salas terá que ser de 50% de sua capacidade. Todas as escolas deverão ter termômetro para medição de temperatura na entrada, assim como no ônibus de transporte escolar. Quem tiver febre nem entra na escola ou ônibus, disse a Secretária. Em caso de febre, durante a aula, o aluno vai para uma sala especial até a família ser comunicada. Quem tirar as roupas durante aula tem que colocar em um varal para ser arejada e só pegar no final, e na mochila só o realmente essencial.

O material usado na alimentação deverá passar por rigorosa higiene.Primeiro ser lavado com água clorada ,depois em temperatura de 60ºC.

Os professores e servidores das escolas deverão ter seu jaleco.

Márcia Dorneles diz que a pesquisa com pais de alunos da Rede Municipal com 2.800 pessoas até o momento, atestou que 75% acreditam que a volta às aulas possa ser realizada em outubro.

Vera Soares Pedroso