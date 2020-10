Comite de combate à Covid mantém os protocolos vigentes e alerta para os números atuais da pandemia

Na manhã de sexta-feira, 23, o Comitê de Gestão de Crise Municipal definiu que, devido ao crescimento dos casos de coronavírus na cidade, vai manter os protocolos vigentes, até o momento, com base nos decretos estadual e municipal.

Todos devem seguir as normas previstas pela Organização Mundial da Saúde e Secretaria de Saúde Municipal, que determinam o uso da máscara, a higienização das mãos com água e sabão, utilização de álcool em gel, mantendo o distanciamento social e evitando aglomerações.

Mesmo na bandeira laranja e três pacientes hospitalizados, o município registrou apenas no dia de ontem, mais um recorde nos casos que coincidentemente é o mesmo número do dia 11 de agosto e 9 de outubro, 23 casos positivos em apenas um dia. Além de, segundo o último boletim epidemiológico, 144 casos ativos e, em observação com síndrome gripal 385 pessoas. Outro dado que chama atenção é o número de pessoas aguardando resultado, 80.

Alegrete iniciou a semana com um óbito. Um homem de 56 anos. Depois, ao longo da semana, os casos positivos e pessoas aguardando resultado também, mantiveram-se em um número considerável. Entre o dia 18 e 23 foram 79 casos positivos e um óbito registrados no Município.