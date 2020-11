Comitê de Emergência em Educação preparou escolas para quando tiver aulas presenciais

O Comitê de Operação em Emergência em Educação- Coe-E emitiu uma nota com as medidas que foram e estão sendo tomadas para que as escolas municipais possam retornar as aulas presencias, assim que for possível

De acordo com a Secretária de Educação, Angela Vieiro, as instituições devem seguir no estabelecido no Decreto 680 de setembro de 2020.

Dentre as medidas estão:

Protocolar o plano de contingência(protocolo do Centro Administrativo Municipal), conforme o Decreto

Após plano de contingência aprovado pelo COE será encaminhado a Vigilância Sanitária do Município,ou qual fará uma visita a instituição com a presença do Coe-local-visando à verificação dos processos apresentado nos Plano de Contingência, bem como, realizar as devidas orientações.

Após a aprovação do Plano pela Vigilância será emitido o parecer final do Coe-E,declarando que a instituição está apta ao retorno das aulas presenciais.

Este e um trabalho que inclui toda uma logística, desde a entrada a escola com tapetes, e todos os demais EPIs necessários para que, tanto alunos como professores estejam em segurança para que as atividades possam realizadas,isso quando for permitido a volta das aulas presenciais disse a Secretaria.

A volta das aulas presencias na Rede Municipal dependem dos Decretos Estaduais e Municipais e conforme cenário da pandemia do novo coronavírus.

Vera Soares Pedroso – com informações do DPCOM