Comitê  Municipal  de Combate à Covid-19 se posiciona contrário ao retorno das aulas e final de semana será sem lockdown

Em reunião virtual, Comitê Municipal de Combate à Covid-19 se posiciona contrário ao retorno das aulas e sem lockdown no fim de semana.

Em reunião virtual do Comitê Municipal de Combate à Pandemia de Covid-19, realizada nesta quarta-feira, 24 participantes, representantes de diversos segmentos, dentre eles o poder público, médicos e entidades empresariais, discutiram a necessidade de medidas para conter a aglomeração de pessoas em filas de bancos, lotéricas e correspondentes, situação que se agrava no período de pagamento do benefício emergencial. Outro tema levantado foi o possível retorno das aulas, a opinião da ampla maioria dos membros do comitê é que, neste momento, o retorno às atividades é inviável .

A dra. Marilene Campagnolo explicou o motivo do número menor de casos registrados nos finais de semana. Tal fato se deve ao funcionamento do Laboratório Municipal, que é de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana são registrados os casos testados em laboratórios particulares.

Para finalizar, os membros do comitê decidiram, em sua maioria, pelo não fechamento do comércio (lockdown) no próximo final de semana. Também foi ressaltada a importância da população continuar adotando as medidas preventivas e de proteção, evitando aglomerações, e, principalmente o uso da máscara e a higienização, assim como evitar sair de casa sem necessidade.

DPCOM