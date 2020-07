Compartilhe









Na manhã desta terça-feira, 28, durante a reunião semanal do prefeito Márcio Amaral com os secretários, foi definida a realização de uma videoconferência, no final da tarde de hoje, com o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid para definir as próximas ações. Na reunião virtual, será avaliado o resultado das medidas adotadas no último fim de semana e também será discutida a possibilidade de fechamento das atividades comercias e serviços no próximo final de semana.

DPCOM