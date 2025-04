Comitiva de Pernambuco impulsiona negócios com produtos de Alegrete no Festival da Linguiça

Valter Borges e Deoclécio Barbosa, das cidades de Surubim e Santo Agostinho, integrantes da comitiva, informaram que o intercâmbio teve início após um evento realizado em seu estado, com a presença do ex-prefeito Márcio Amaral. Na ocasião, eles puderam conhecer um pouco mais sobre esse ramo da economia alegretense. Agora, vieram observar, in loco, a produção e as possibilidades de negociação para a compra de charque do município.

A comitiva pernambucana participou do evento no Pavilhão de Negócios Exporta RS, que contou com a presença do secretário estadual da Agricultura e Pecuária, Clair Kuhn. Os pernambucanos visitaram diversos estandes, interagindo com a cultura gaúcha e com as agroindústrias participantes do festival.