Como conservar as frutas no verão

Com a correria do dia a dia, muitas pessoas optam por ir poucas vezes ao mercado e/ou fruteira. Porém o problema é que com o calor as frutas murcham ou estragam, trazendo prejuízo econômico.

Mas com todo o avanço tecnológico e a criatividade do povo brasileiro, várias medidas foram desenvolvidas para retardar o amadurecimento das frutas e fazer com que elas durem mais tempo.

Métodos para fazer com que as frutas durem mais tempo

Lavar os alimentos: assim que chegar à sua casa com as compras, lave as frutas em água corrente e após isso, encha uma bacia com água e algumas gotinhas de hipoclorito de sódio. Deixe as frutas submersas por 15 minutos, lave na água corrente e seque com toalhas de papel, para que o alimento não apodreça com a umidade. Esse processo faz com que qualquer organismo externo que possa prejudicar a fruta saia de perto, aumentando a sua durabilidade.

Geovanna Valério Lipa