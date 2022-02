Como limpar fogão de modo rápido e fácil

Com a situação financeira da população nos tempos atuais, gastar dinheiro não é uma opção. Às vezes compramos eletrodomésticos caros, por causa de sua beleza e promessa de durabilidade, porém eles não estão livres da ferrugem.

A ferrugem aparece devido à umidade, gordura e resíduos que acabam “queimando” com o calor do fogão e grudam como se nunca mais fossem sair. Mas ao contrário do que muitos pensam, não é o fim do fogão, não é preciso comprar outro e nem coloca-lo fora. Tudo que envolve comida e gordura acaba ficando com uma aparência feia se mal cuidado, mas o bom é que tem solução.

Hoje em dia tem produtos que ajudam a remover todas as impurezas do seu fogão, além das receitas caseiras que foram passadas de geração em geração. Veja abaixo algumas dicas que podem aperfeiçoar o seu tempo e facilitar a lida:

Faça uma mistura de bicarbonato de sódio e água, até ficar uma pastinha e aplique sobre as manchas do fogão. Esfregue com auxílio de uma escova de dente, deixe agir por 20 minutos e esfregue novamente. Espalhe sal por cima de todas as manchas do fogão, depois esprema o suco de dois limões e aplique por cima do sal. Deixe agir por 10 minutos e esfregue com uma escova de dente. Rale uma batata crua e esfregue nas manchas. Deixe agir por uns minutos, repita o processo e limpe com pano úmido. Aplique vinagre branco (bastante) em todas as manchas e deixe agindo de um dia para o outro. Depois esfregue com uma escovinha e limpe com um pano úmido. Em recipiente com borrifador adicione uma xícara e meia de vinagre e cascas de laranja e limão. Deixe descansar por duas semanas e depois aplique nos locais enferrujados e esfregue com uma escovinha de cerdas macias.

Geovanna Valério Lipa