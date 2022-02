Como ter uma pele perfeita e se livrar das estrias￼

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Teoricamente falando, as estrias são lesões que aparecem quando há rompimento de fibras de colágeno e elastina na pele, podendo ser roxas, vermelhas ou da cor da pele.

Antigamente as pessoas associavam as estrias à gravidez, pois geralmente ao engravidar as estrias acabavam surgindo. Hoje em dia é considerado normal, fazendo parte de um corpo “de verdade”, mas mesmo assim algumas pessoas tem vergonha e/ou não gostam dessas marquinhas. Confira abaixo algumas possíveis causas para esse probleminha:

Aumento de peso;

Aumento de massa muscular;

Processo de emagrecimento rápido;

Anorexia;

Gravidez;

Pele ressecada/falta de hidratação;

Obesidade;

Implantes mamários;

Predisposição genética;

Uso de corticosteroides.

Tratamento:

É indicado consultar um dermatologista para descobrir o tratamento e medicamentos adequados. Ela não tem cura, os tratamentos diminuem a aparência “feia”, mas poderão seguir surgindo dependendo da causa.

Receitas caseiras para estrias:

Suco de limão: o ácido cítrico ajuda a reduzir as estrias da cor da pele. Primeiramente deve-se limpar bem a pele e depois aplicar o suco com a mão, sempre massageando em movimentos circulares por cerca de 20/30 minutos. Pode ser aplicado todos os dias à noite, e ao acordar lavar imediatamente, pois não deve entrar em contato com a luz solar.

o ácido cítrico ajuda a reduzir as estrias da cor da pele. Primeiramente deve-se limpar bem a pele e depois aplicar o suco com a mão, sempre massageando em movimentos circulares por cerca de 20/30 minutos. Pode ser aplicado todos os dias à noite, e ao acordar lavar imediatamente, pois não deve entrar em contato com a luz solar. Óleo de rícino: muito usado para fazer crescer o cabelo, sobrancelha e cílios. O óleo deve ser aplicado nas mãos e massagear em movimentos circulares por 20 minutos.

muito usado para fazer crescer o cabelo, sobrancelha e cílios. O óleo deve ser aplicado nas mãos e massagear em movimentos circulares por 20 minutos. Azeite de oliva: aqueça o azeite até que ele fique morno e aplique com um pano limpo, sempre esfregando delicadamente a parte afetada.

Dicas para evitar e tratar as estrias:

Abuse dos hidratantes, a pele precisa estar 100% hidratada para evitar que a elasticidade da pele enfraqueça.

Assim como o rosto, o resto do corpo também precisa de esfoliação e limpeza. A pele precisa passar pelo processo de eliminar as células mortas e de tirar as impurezas do dia a dia.

Evite dietas loucas e sem acompanhamento de um profissional, pois o efeito sanfona é o maior causador de estrias no mundo.

Quando estiver em processo de hipertrofia muscular, abuse ainda mais da hidratação, tanto em cremes quanto em líquidos, tome muita água.

Quando estiver em processo de gestação, peça ao seu médico (a) uma substância para hidratar e prevenir as estrias que não prejudique o neném e nem o leite materno.

Geovanna Valério Lipa