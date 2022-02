Como tirar o amarelado dos eletrodomésticos

Share on Email

Mesmo com tantas cores disponíveis hoje em dia, o branco ainda é o mais usado, tanto em roupas quanto em objetos. Pode-se até dizer que ele é o queridinho.

Mas, assim como as roupas brancas, os eletrodomésticos brancos sofrem com o tempo. A sua cor muda, as roupas começam a ficar “encardidas” e os objetos amarelados. Algumas pessoas tentam várias coisas, mas não conseguem tirar essa cor feia, e acabam até pensando em comprar outro.

Mas já que tudo está caro, inclusive o micro-ondas e o fogão (que são os mais usados), confira abaixo algumas receitinhas baratas que podem ajudar no processo de limpeza e renovação do utensílio:

Em um recipiente adicione duas colheres de sopa de bicabornato e um pouquinho de água (o suficiente para obter uma mistura pastosa) e misture bem. Depois disso, aplique nas manchas amareladas com a ajuda de uma esponja seca. Deixe agir por 15 minutos e remova com um pano úmido. Em uma garrafinha com borrifador, misture uma unidade de água oxigenada de 30 volumes, 200 ml de vinagre branco e duas colheres de bicabornato. Misture bem, aplique a mistura nas manchas e deixe agir por 20 minutos. Retire com um pano úmido. Em um pote coloque uma unidade de água oxigenada volume 10 e meio frasco de detergente e misture bem. Depois disso, passe em todas as manchas amarelas com uma esponja, deixe o produto até secar completamente e retire com um pano umedecido em água quente. Em uma garrafa de plástico, adicione quatro xícaras de água morna, meia xícara de água sanitária e meia xícara de bicabornato de sódio. Tampe a garrafa e agite por 4 minutos ou até o bicabornato diluir. Passe nas manchas com uma esponja. Misture em um potinho 300 ml de água oxigenada volume 40 e uma colher de sopa de venish. Aplique com uma esponja deixe agir por 20 minutos, limpe com um pano úmido e finalize com um pano seco.

Geovanna Valério Lipa