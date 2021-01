Comoção na despedida ao empresário Sergio Saldanha morto tragicamente ontem

Compartilhe















A despedida a Sergio da Silva Saldanha, de 37 anos, foi marcada por muita comoção. Um jovem empresário que buscava de forma incessante o melhor para a família, funcionários e clientes. Incansável, primava pela qualidade e bom atendimento. Seu legado vai ser uma das referências que a empresa Mais Sabor Viandas terá. A esposa, os filhos e os funcionários terão a missão de seguir atuando com o profissionalismo que sempre foi um destaque do empreendimento que ele lutou muito com todos para conquistar.

Uma das paixões, era o tradicionalismo. Por esse motivo, a homenagem na última cavalgada acompanhada do empresário. Um grupo de cavalarianos e prendas acompanharam o cortejo até o Cemitério Municipal de Alegrete. o filho, levou o cavalo do pai.

Em Alegrete, a empresa Mais Sabor Vianda sempre foi e é destaque na gastronomia, oferecendo o mais completo cardápio e a qualidade em viandas. Sérgio, que ao lado da esposa Liziane Estivalet idealizou e buscou pela consagração da empresa, teve a vida ceifada de forma trágica na tarde de ontem(29), na BR 290 em Alegrete. O acidente foi entre um caminhão boiadeiro e o empresário que estava de moto.

A empresa atua desde a sua inauguração em 02 de abril de 2014, com fornecimento de viandas e marmitex.

Localizada na Rua Ildo Menegheti, 155 no Bairro Vera Cruz, atende uma demanda de 500 viandas diariamente, somando em torno de 1500 pessoas que alimentam-se com os cardápios da Mais Sabor Vianda. Até o momento, não há previsão do retorno das atividades.

Flaviane Antolini Favero