Competição na master especial inicia com W.O e somente um jogo realizado

A 1ª rodada do Torneio Posto Charrua/Loja Tá Barato Pra Caramba iniciou com problemas no último sábado (14).

Dos três jogos previstos apenas um foi realizado. Corinthians e Honório Lemes não tiveram atletas suficientes e acabaram não entrando em campo. Nacional e Tinga foi a única partida realizada no final de semana.

Melhor para o Operário que venceu por WO o Corinthians e o Sindicato ganhou três pontos sem jogar, com o não comparecimento do time do Honório Lemes em campo.

Segundo os organizadores o Corinthians deve desistir da competição. É aguardado para esta semana a desistência oficial do clube da Cidade Alta. Já o Honório Lemes afirmou que continua no torneio.

Alvorada e Fortaleza folgaram na rodada e devem estrear no próximo sábado. O único jogo realizado foi entre Nacional e Tinga. Vitória magra dos 55 do Nacional, 1 a 0.

Júlio Cesar Santos Fotos: Sérgio Jardim