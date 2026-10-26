Composição “A Marca” dos Chacreiros de Alegrete conquista o terceiro lugar no 3º Ibicuí da Canção Nativa

A composição “A Marca”, do gênero chamarrita, interpretada pelo Grupo Os Chacreiros, de Alegrete, conquistou o terceiro lugar no 3º Ibicuí da Canção Nativa, realizado em outubro de 2026, em Manoel Viana, no Rio Grande do Sul. A obra recebeu troféu e premiação de R$ 3 mil.

Com letra de Guto Gonzales e melodia de Cristiano Fantinel, a música representou os municípios de Júlio de Castilhos e Alegrete. A interpretação reuniu Os Chacreiros e Guto Gonzales, com acompanhamento de Marlon Correia e Felipe Goulart nos violões e vocais, Xuxu Nunes no contrabaixo e vocal, Acássio Feliciani na percussão e Betinho Vilaverde na gaita botoneira.

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A apresentação também contou com a declamação de Guto Gonzales e as vozes de Cristiano Fantinel e Gerson Brandolt, ambos músicos alegretenses.

Milonga fica com o segundo lugar

O segundo lugar do festival foi conquistado pela composição “O Que Me Falta aos Ouvidos”, do gênero milonga. A obra recebeu troféu e premiação de R$ 5 mil.

Já o primeiro lugar ficou com “O Velho Que Não Sabia Envelhecer”, do gênero chamamé, que foi a grande campeã da terceira edição do evento. A composição recebeu troféu e R$ 8 mil.

O resultado reuniu diferentes gêneros da música regional gaúcha entre as composições premiadas e destacou a participação de artistas e compositores no festival realizado em Manoel Viana.