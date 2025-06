Compositor de Alegrete é premiado na Sapecada da Canção Nativa em Santa Catarina

A baixa temperatura não arrefeceu o entusiasmo do público que compareceu em bom número para prestigiar a Grande Final da 31ª Sapecada da Canção Nativa, realizada nos dias 13, 14 e 15 de junho, no centro da cidade de Lages em Santa Catarina.

Com o evento transferido para o coração da cidade e realizado no fim de semana, a Sapecada teve recorde de inscrições, mais de 700 composições, e uma participação expressiva do público. Segundo a Polícia Militar, cerca de 25 mil pessoas circularam pela Praça João Costa ao longo do domingo.

Mais uma vez o palco do festival recebeu composições de excelente nível musical, dificultando o trabalho da comissão avaliadora, formada por Anahy Guedes, Fabiano Bacchieri, Joacir Borges (Vacaria), Mauro Silva, Osmar Ransolin, Rafael Ferreira e Rafael Puerta.

A vencedora deste ano foi “Poncho Miliquero”, a milonga de Evair Gomez, com melodia de Juliano Gomes e interpretação de Pirisca Grecco.

A cidade de Alegrete teve um representante. O compositor Marcelo Mendes foi um dos premiados. Ao lado do bageense Odair Texeira, a dupla autora da milonga “Presilha de Um Laço”, foi premiada com o “Melhor Arranjo”, da 31ª edição. A interpretação esteve a cargo de Juliana Spanevello.

“Agradeço ao meu parceiro autor da melodia, pela dedicação com que conduziu o nosso tema desde quando recebeu o verso até a apresentação no palco. A Juliana muito obrigado pelo comprometimento e pela linda interpretação da nossa presilha. Aos irmãos que defenderam nossa composição no palco”, destacou Mendes.

Marcelo explica que Presilha é a parte final do laço, composta por alça e botão, com a finalidade de “apresilhar” o laço aos arreios. Quanta história ela poderia nos contar? Quantas cenas campeiras presenciou, junto ao laço atado nos tentos ou nas mãos de um homem campeiro?

“A imagem de uma presilha foi a intenção para estes versos, nos quais tento descrever, na poética sensibilidade, o seu cotidiano, por ela mesma; suas particularidades, como o seu feitio, mais fina que a trança do laço; sua estampa, que muda conforme a lida, verde do pasto ou com terra de mangueira e sua serventia, mesmo desabotoada, nos arreios de um guri que está aprendendo a manejar um laço. A presilha, assim como o seu campeiro, se adapta ao trabalho e seus rigores, pois quando firme apresilhada, garante o compromisso e o sustento de quem vive no campo”, explica o autor da letra.

Presilha de um laço

Sombreada pelo pelego me vi presilha de um laço

e o chinchador é querência aonde firme me abraço.

Virei poesia no arreio, ramal torcido na essência

com algum risco de espora que marca minha existência.

Sustento o tirão mais bruto mais delicada que a trança,

escuto gritos de volta sempre que a armada balança.

Estampa verde do pasto com barro do banhadal,

mesclada com suor da doma na estendida de um bagual.

Por vezes “desabotoada” nos arreios de um guri,

ensinamento e cuidado destes campeiros daqui.

Nos pealos de toda a trança sou parte desta fronteira,

aonde deixo meu rastro riscando o chão da mangueira.

Apresilhada a um palanque sou mais que frio e rigor,

perfilando a cavalhada na forma do corredor.

Me amaciei no sereno juntei a poeira dos cascos,

fui tropa larga e distância com a melodia dos bastos.

Num domingueiro retorno com o laço a bate cola,

eu vi o escuro da noite prender a lua na argola

E apresilhei as rodilhas com a saudade do rincão,

onde adormeço em silêncio na velha paz do galpão.

Fotos: Augusto Camargo e reprodução