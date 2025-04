Compositores de Alegrete são destaques no 5º Cordeiraço da Canção Nativa

O município de Santa Margarida do Sul foi palco no último sábado (12), da 5ª edição do Festival Cordeiraço da Canção Nativa. O evento reuniu artistas da cultura campeira em um encontro marcado pela boa música.

Já passava da meia-noite, quando foi anunciado o resultado do 5º Cordeiraço da Canção Nativa, festival de canções nativistas realizado na cidade de Santa Margarida do Sul. O festival lotou o Centro de Eventos Olympio Bicca Estrazulas, localizado no parque de exposições do município.

Nesta edição, subiram ao palco 12 músicas inéditas, dentre as quais a comissão avaliadora formada por André Oliveira, Jari Terres e Ricardo Comassetto elegeu os destaques.

O primeiro Lugar e prêmio de Melhor Poesia foi para composição “Meu Pelego”, a música em ritmo Rasguido Double, tem letra do compositor de Alegrete Marcelo Mendes em parceria com o bageense Lucas Gross, também autor da melodia e guitarrón. No violão e vocal Guilherme Castilhos; gaita e vocal Diego Machado e contrabaixo Aparício Maidana e interpretação de Lucas Gross.

No 2º lugar do Cordeiraço, também teve Alegrete. A composição “Reminiscência “, conquistou o 2º Lugar e Melhor Melodia. A letra do alegretense Antônio Caminha e melodia de Marcello Caminha, representou Alegrete e Porto Alegre. O alegretense Diego Caminha conquistou o troféu de melhor instrumentista do festival.

Também foi destaque, o alegretense Cristiano Fantinel, que interpretou ao lado de Matheus Leal e venceu no melhor tema campeiro com a canção “Eu Nunca Ando Sozinho”.