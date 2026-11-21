A aquisição de telas interativas para a rede municipal de ensino de Alegrete passou a integrar o contexto de uma investigação da Polícia Federal (PF) que apura possíveis irregularidades em contratos firmados por prefeituras gaúchas com a empresa Smart Tecnologia, ligada ao empresário Ricardo Giovanella.

Conforme levantamento realizado pelo grupo de investigação da RBS, a empresa recebeu R$ 58,4 milhões de 25 municípios do Rio Grande do Sul entre 2019 e 2023. Ao todo, foram identificados 1.820 equipamentos adquiridos em 33 compras realizadas por administrações municipais.

A empresa está relacionada à Operação Circuito Paralelo, da Polícia Federal, que investiga suspeitas de superfaturamento, favorecimento em contratações públicas e possível pagamento de vantagens indevidas envolvendo o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) Edson Brum.

Em Alegrete, o assunto ganhou repercussão após a confirmação de que as 32 escolas municipais possuem os equipamentos e a informação de que uma segunda aquisição, que estava prevista, acabou cancelada.

Alegrete possui 32 escolas equipadas

Em contato com a reportagem do Portal Alegrete Tudo, o atual prefeito Jesse Trindade dos Santos confirmou que as 32 escolas da rede municipal contam com telas interativas.

Jesse era vice-prefeito durante o período da aquisição e assumiu posteriormente a administração municipal. Ele também informou que uma segunda compra chegou a ser encaminhada, mas acabou interrompida nos momentos finais do processo, em meio às incertezas relacionadas às contratações.

Conforme relatado pelo prefeito, a negociação foi cancelada aos “48 minutos do segundo tempo”.

A informação sobre a segunda aquisição acrescenta um novo elemento ao esclarecimento dos procedimentos adotados pelo município na compra dos equipamentos.

Ex-prefeito afirma que contratação ocorreu dentro da legalidade

Márcio Fonseca do Amaral afirma que aquisição ocorreu por meio de adesão regular a uma ata de registro de preços e pede cuidado na divulgação de informações sobre investigação envolvendo suposto pagamento de comissões.

Diante das notícias divulgadas pela imprensa sobre uma investigação envolvendo a comercialização de equipamentos para municípios gaúchos, o ex-prefeito de Alegrete, Márcio Fonseca do Amaral, manifestou-se para esclarecer as circunstâncias da aquisição realizada pelo município durante sua gestão.

Segundo Amaral, é necessário distinguir a eventual responsabilidade de pessoas ou empresas investigadas de possíveis irregularidades nos procedimentos administrativos realizados pelas prefeituras. Para ele, a divulgação das informações sem a devida contextualização pode transmitir a impressão equivocada de que os municípios compradores estariam envolvidos em práticas ilícitas.

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O ex-prefeito explica que, no caso de Alegrete, a aquisição ocorreu por meio de adesão a uma ata de registro de preços já existente, procedimento previsto na legislação que regulamenta as compras públicas. Ele ressalta que a administração municipal não participou da elaboração ou da condução do processo licitatório que originou a ata.

Outro ponto destacado por Amaral é a forma de pagamento. Conforme sua manifestação, os valores correspondentes aos equipamentos foram pagos diretamente à empresa fornecedora, sem qualquer intermediação ou repasse a terceiros por parte do município.

O ex-prefeito também chama atenção para a natureza da acusação divulgada na imprensa. Segundo seu entendimento, a suspeita estaria relacionada ao possível recebimento de comissões por parte de um intermediário, em um eventual acerto com a empresa responsável pelas vendas, e não ao recebimento de valores provenientes diretamente das prefeituras.

“Pelo que ouvi, a acusação não foi que teria recebido dos municípios. Salvo engano, ele está respondendo à acusação de receber uma comissão pelas vendas. Mas, daí, seria algum acerto entre ele e a empresa, e não com os municípios”, ponderou.

Amaral reforça que, especificamente em relação a Alegrete, desconhece qualquer irregularidade na tramitação do procedimento de compra e assegura que não houve fraude no processo conduzido pela administração municipal.

“Posso afirmar que não houve nenhum tipo de fraude na nossa tramitação. No caso de Alegrete, foi uma simples adesão à ata de preços, um processo normal e legal”, declarou.

O ex-prefeito ressalvou, entretanto, que não tem conhecimento detalhado sobre os procedimentos adotados pelos demais municípios que realizaram aquisições semelhantes, evitando fazer avaliações sobre situações que não acompanhou.

A necessidade de separar os fatos

As investigações envolvendo compras públicas por adesão a atas de registro de preços ganharam repercussão no Rio Grande do Sul após reportagens apontarem suspeitas de sobrepreço, direcionamento de negócios e pagamento de comissões a intermediários em negociações envolvendo equipamentos tecnológicos.

A modalidade de adesão a atas de registro de preços, popularmente conhecida como “carona”, é um instrumento legal de contratação pública. Sua utilização, por si só, não representa irregularidade. Eventuais ilegalidades precisam ser apuradas individualmente, considerando a origem da ata, as condições da contratação, os preços praticados e a conduta dos envolvidos.

Nesse contexto, a manifestação de Márcio Fonseca do Amaral busca esclarecer que a existência de uma investigação envolvendo fornecedores ou intermediários não significa, automaticamente, que todas as administrações municipais que adquiriram os equipamentos tenham participado de irregularidades.

O ex-prefeito defende que as informações sejam divulgadas com responsabilidade, respeitando a individualização das condutas e evitando generalizações que possam comprometer a imagem de municípios e gestores sem a devida comprovação de envolvimento.

O que está sendo investigado pela Polícia Federal

A Smart Tecnologia, pertencente ao empresário Ricardo Giovanella, voltou ao centro das atenções após ser relacionada à Operação Circuito Paralelo.

A investigação apura suspeitas de que Edson Brum, conselheiro e vice-presidente do TCE-RS, teria utilizado sua posição institucional e suas relações políticas para favorecer negócios da empresa com administrações municipais.

Os investigadores também apuram a possibilidade de pagamento de comissões e vantagens indevidas relacionadas às negociações.

Brum tomou posse como conselheiro em junho de 2022. A investigação atual da Polícia Federal envolve contratos firmados entre 2022 e 2024.

O delegado federal Lucas Pereira Bohrer afirmou que havia “sobrepreço inegável” nas negociações investigadas. Segundo ele, as comissões girariam em torno de 10% dos valores das vendas, com supostos repasses ao agente público.

Entre os casos mencionados está o de Cachoeirinha, onde a aquisição de 321 telas interativas custou R$ 10,27 milhões, aproximadamente R$ 32 mil por equipamento.

Em Santa Cruz do Sul, a compra de 185 equipamentos já havia sido investigada no âmbito da Operação Touch Screen, também da Polícia Federal. Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado estimou um prejuízo de R$ 2 milhões relacionado à aquisição.

Edson Brum confirma amizade com empresário e nega recebimento de vantagens

Em entrevista à Rádio Gaúcha, Edson Brum confirmou que mantém amizade com Ricardo Giovanella e admitiu ter participado de um ou dois processos envolvendo a empresa, sem se declarar impedido.

O conselheiro contestou as acusações de superfaturamento e afirmou que, em sua avaliação, não havia comprovação de irregularidades nos preços praticados.

“Essa afirmação de superfaturada, na minha opinião, não cabe, não se comprova”, declarou.

Brum também negou categoricamente ter recebido comissões ou vantagens financeiras relacionadas aos contratos.

“Jamais, jamais, isso não existe”, afirmou.

O conselheiro ainda negou ter mantido conversas sobre processos ou negociações da empresa com prefeituras.

Durante as diligências da Polícia Federal, foram apreendidos aproximadamente R$ 72 mil em sua residência, além de aparelhos eletrônicos. Brum afirmou que o dinheiro está devidamente declarado no Imposto de Renda e negou qualquer irregularidade.

Adesão a ata de preços não significa, por si só, irregularidade

A modalidade de adesão a atas de registro de preços é um instrumento previsto na legislação brasileira para permitir que órgãos públicos utilizem preços e condições estabelecidos em licitações realizadas por outras administrações.

Conhecida como “carona”, a modalidade pode ser utilizada desde que sejam observados os requisitos legais, incluindo a justificativa da vantagem da contratação, a compatibilidade dos preços com o mercado e as demais exigências aplicáveis.

Portanto, a utilização desse mecanismo não caracteriza, isoladamente, qualquer ilegalidade. Da mesma forma, a existência de uma investigação envolvendo uma empresa fornecedora não significa automaticamente que todas as prefeituras que adquiriram seus produtos tenham participado de práticas irregulares.

No caso de Alegrete, o ex-prefeito sustenta que o procedimento foi regular e que não houve fraude na tramitação municipal. As suspeitas investigadas pela Polícia Federal, por sua vez, envolvem possíveis irregularidades nas relações comerciais e eventuais vantagens indevidas.

Esclarecimentos são importantes para a transparência

A investigação da Polícia Federal coloca sob atenção as relações entre empresas fornecedoras de tecnologia, administrações municipais e agentes públicos com influência sobre processos de fiscalização e controle.

Em Alegrete, a confirmação de que 32 escolas possuem telas interativas, o cancelamento de uma segunda aquisição e os esclarecimentos apresentados pelo ex-prefeito ajudam a contextualizar a participação do município nesse cenário.

O esclarecimento sobre a origem da ata de registro de preços, os valores pagos, as condições da contratação e os procedimentos administrativos é fundamental para que a população possa compreender como ocorreu a aquisição.

Enquanto a Polícia Federal busca esclarecer se houve superfaturamento, favorecimento ou pagamento de vantagens indevidas nas negociações investigadas, a manifestação de Márcio Fonseca do Amaral reforça a necessidade de individualizar responsabilidades e evitar que suspeitas envolvendo determinados agentes ou empresas sejam automaticamente atribuídas a todos os municípios compradores.

A apuração dos fatos deverá determinar se houve irregularidades e qual a eventual responsabilidade de cada pessoa ou instituição envolvida.