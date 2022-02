A Ritt Empreendimentos começa Fevereiro com o lançamento da promoção que vai garantir os melhores preços do ano para comprar um apartamento. A campanha Comprou Ritt, partiu RIO, vai presentear compradores e investidores com viagens, com acompanhante, para o Rio de Janeiro!

Até dia 28 de Fevereiro, todos que comprarem apartamento em qualquer empreendimento da Ritt, pode aproveitar as vantagens da promoção. Não é sorteio. Quem comprar ganha automaticamente a viagem com acompanhante!

Empreendimentos com o padrão Ritt de Qualidade!

Mesmo em 7 anos de existência, a Ritt Empreendimentos já conquistou excelentes resultados em vendas, com empreendimentos de destaque na cidade, fazendo compradores e investidores muito felizes com suas escolhas.

Todos os empreendimentos da construtora estão credenciados na promoção Comprou Ritt, Partiu Rio, sendo eles o ÉVORA HOME & OFFICE e o RESIDENCIAL LA SERENA, em alegrete e o RESIDENCIAL LA QUERENCIA, em Quaraí.

Aproveite a oportunidade e faça um investimento seguro e com alta rentabilidade e liquidez, com o padrão Ritt de qualidade e acabamento.