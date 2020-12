Comunidade da Vila Piola reelege presidente do bairro para mais três anos

Moradores da Vila Piola reelegeram o presidente Joceli Oviedo, para mais um mandato. Após o Edital ficar em aberto por 30 dias, não houve registro de outra chapa, e pela aceitação dos moradores, a atual gestão foi reconduzida para mais três anos.

Foragido que mantinha mulher em cárcere privado e praticou dois assaltos à mão armada foi preso pela Brigada Militar em Alegrete

No último dia 28 de novembro, foi realizada a posse oficial da nova diretoria. O ato foi realizado na Sede do Bairro, cumprindo os protocolos sanitários, somente os empossados estiveram na sede juntamente com os diretores da União das Associações dos Bairros de Alegrete.

O presidente reeleito enfatizou a importância da união em prol do bairro. “Nestes 3 anos, que ficamos à frente dos trabalhos, conseguimos manter o bairro organizando, primando por melhorias sempre e vamos buscar atender mais demandas da comunidade”, frisou Oviedo.

No interior, mulher não permite que homem judie de animais e é ameaçada com revólver

Confira a nova nominata da diretoria da Vila Piola:

Presidente de Honra: Jesus Alberto Rodrigues

Presidente: Joceli Oviedo

1°secretaria: Odiloir Guedes

2° Secretaria: Hilda Cardoso

1° Tesoureiro: Rudinei Freitas

2° Tesoureiro: Antonio Airton Franco

1° Fiscal: Lauterio Moreira

2° Fiscal: Luciara Pereira

3° Fiscal: Sandra Valeria Mendes

Suplente Fiscal

Emili Jaques

Valdenir Souza

Peterson Camargo

Júlio Cesar Santos Fotos: Vila Piola