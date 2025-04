Comunidade do bairro Emílio Zuñeda ganha casinha literária com recursos da Lei Aldir Blanc

Em uma iniciativa que reforça o compromisso com a cultura e a educação, a comunidade do bairro Emílio Zuñeda recebeu uma casinha literária na pracinha local. A ação foi possível graças ao edital da Lei Aldir Blanc 2.

O Termo de Execução Cultural foi celebrado com a Associação Cultural Mensageiros, entidade selecionada através do processo administrativo nº 12/2024, e contempla recursos provenientes da Lei nº 14.399/2022 (PNAB), do Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do próprio Decreto 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Essa parceria visa fortalecer ações culturais e promover o acesso à leitura de forma gratuita na comunidade.

A comunidade do bairro Emílio Zuñeda se mobilizou para criar esse espaço de cultura e convivência, incentivando a leitura, o compartilhamento de conhecimentos e o fortalecimento dos laços entre os moradores. A iniciativa reforça o papel da cultura como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento comunitário. A próxima ação do projeto prevê a instalação de uma mesa com tabuleiro de xadrez comunitário.

Fotos: Paulo Amaral