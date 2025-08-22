Comunidade do bairro Sepé Tiaraju recebe melhorias em praça de lazer com recursos de emenda impositiva

As comunidades de bairros são as que mais precisam de serviços em saúde, educação, segurança e lazer. E pensando nisso a ex vereador Dileusa Alves destinou uma emenda impositiva ao bairro Sepé Tiaraju. Neste dia 22 ela teve a alegria de participar, junto com autoridade municipais, e comunidade da entrega de melhorias na praça de lazer do bairro.

O valor para dar mais segurança ao espaço de lazer daquela comunidade foi 19.270 , parte de emenda impositiva da ex vereadora. São duas praças que vão receber cercamento bancos, portes e portões. Hoje foi realizado o trabalho em um dos espaços segundo a ex vereadora.

As emendas impositivas destinadas por vereadores, em anos anteriores, aos poucos vão sendo cumpridas pela Prefeitura que é a executora das obras públicas aqui na cidade.