Comunidade do CIEP se mobiliza contra possível municipalização da Escola

Na sessão ordinária do dia 23, a equipe diretiva e alunos do CIEP, ocuparam o espaço da Câmara e, também, a tribuna para falar sobre municipalização da Escola.

Espaço regimental do CIEP

O diretor João Batista Minuzzo diz que ficaram sabendo, mas não receberam nada oficial de que o Município de Alegrete quer assumir o CIEP que é um prédio do Estado. No início de junho começaram a se mobilizar contra essa possibilidade, visto que a Escola é do estado e funciona com excelentes instalações, equipes de professores e um expressivo quadro de alunos.

Diretor do CIEP e presidente da Câmara

Hoje, talvez, a nossa escola seja uma das mais equipadas da cidade, pois contamos com dois laboratórios de informática, audiovisual, biblioteca, multimídia, refeitório e recursos humanos, destacou o diretor.

A escola é do Estado e queremos que assim continue disse a equipe de professores que esteve na Câmara. Lembram que o Município já manteve turmas de educação infantil no educadário e depois foi para o Emílio.

Alunos do CIEP

O diretor João Batista Minuzzo lembra que a educação infantil é de responsabilidade do Município e o CIEP oferece do 1º ao nono ano do Ensino Fundamental com alfabetização na EJA. A escola tem 28 salas e 470 alunos.

Comentários de bastidores é de que, como o Município vai assumir uma escola do tamanho do CIEP, sendo que ela é mantido com recursos das esferas federais e estaduais.

CIEP

O espaço regimental da Escola Dr Romário Araújo de Oliveira- CIEP foi proposto pela presidente da Câmara, Anilton Oliveira.

Professores e alunos do CIEP

Professores e alunos do CIEP

A Coordenadora Regional de Educação, professora Sara Cardoso, disse, por telefone, que não há possibilidade de nenhuma escola estadual passar para o Município, inclusive o CIEP.