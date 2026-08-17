“Comunidade no Campus” aproxima IFFar Alegrete da população, num dia de integração e conhecimento

A iniciativa reuniu moradores de diferentes idades interessados em conhecer de perto a estrutura da instituição, os espaços de aprendizagem e as atividades desenvolvidas ao longo do ano.

Durante a programação, o campus recebeu um público expressivo, que teve a oportunidade de circular por diferentes ambientes e conhecer um pouco mais da rotina acadêmica e institucional do IFFar.

Entre os espaços visitados estiveram os Laboratórios de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção (LEPEPs), além de outras áreas acadêmicas e administrativas. Servidores e estudantes participaram das atividades, apresentando os ambientes, demonstrando equipamentos e compartilhando experiências relacionadas aos cursos e projetos desenvolvidos na instituição.

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Uma experiência para conhecer o IFFar por dentro

Mais do que uma visita guiada, o Comunidade no Campus proporcionou aos participantes uma experiência de aproximação com o cotidiano do Instituto Federal.

Ao longo da manhã, os visitantes puderam conhecer diferentes áreas de atuação da instituição e compreender como ensino, pesquisa e extensão fazem parte da formação oferecida aos estudantes.

As demonstrações realizadas nos laboratórios também permitiram apresentar parte da infraestrutura utilizada nas atividades acadêmicas e nos projetos desenvolvidos pelo campus.

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Para quem ainda não conhecia a instituição de perto, a iniciativa foi uma oportunidade de descobrir as possibilidades oferecidas pelo IFFar e esclarecer dúvidas sobre cursos, projetos, ações e atividades.

Ensino, pesquisa e extensão

A programação também destacou a diversidade de áreas presentes no Campus Alegrete e a integração entre as diferentes dimensões que compõem a educação ofertada pelos institutos federais.

Os visitantes puderam perceber como os espaços do campus são utilizados não apenas para as atividades de ensino, mas também para iniciativas de pesquisa, extensão e produção.

A proposta reforça o papel do IFFar como instituição pública voltada à formação educacional e profissional, mantendo uma relação próxima com a comunidade regional.

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Aproximação com a comunidade

O número de participantes e o interesse demonstrado durante as visitas foram considerados positivos pela organização e contribuíram para o resultado da iniciativa.

Ao abrir suas portas, o Campus Alegrete fortalece os vínculos com a população e amplia o conhecimento da comunidade sobre o trabalho realizado diariamente por servidores e estudantes.

A aproximação também possibilita que a sociedade conheça melhor os investimentos em infraestrutura, os projetos desenvolvidos e as oportunidades de formação oferecidas pela instituição.

Um campus aberto à região

O sucesso do Comunidade no Campus reforça a importância de iniciativas que aproximem as instituições públicas de ensino da população.

Ao conhecer laboratórios, espaços acadêmicos, projetos e atividades, os visitantes puderam observar de forma concreta como o IFFar contribui para a educação e para o desenvolvimento da região.

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Para o Campus Alegrete, a realização do evento representa não apenas uma oportunidade de apresentar sua estrutura, mas também de reafirmar o compromisso com uma educação pública, gratuita e de qualidade.

Ao final da programação, o IFFar Campus Alegrete agradeceu a participação da comunidade e o envolvimento de servidores, estudantes e colaboradores que contribuíram para a realização do evento.

A manhã de portas abertas terminou deixando como resultado a aproximação entre instituição e comunidade e a valorização do trabalho desenvolvido no campus.

Fotos: IFFar – Campus Alegrete