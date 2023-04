Comunidades de seis bairros vão receber academias ao ar livre

As academias indicadas pelo presidente Belmonte serão instaladas no Bairro Olhos D’água, no Bairro Prado, em frente à Escola Dr. Lauro Dornelles (abrangendo Bairro Ibirapuitã e Bairro Centenário) e em frente à Praça da Juventude (beneficiando o Bairro Nova Brasília).

O Bairro Joaquim Fonseca Milano, por sua vez, será contemplado com uma academia ao ar livre adquirida com recursos da emenda impositiva da vereadora Firmina Soares. A entrega dos equipamentos foi realizada no Capsi AD, na última segunda-feira (10), e contou com a presença do prefeito Márcio Fonseca do Amaral e da secretária de Saúde, Araceli Fontoura, além dos dois vereadores proponentes da ação.

Também marcaram presença os presidentes de associações de bairro. No ato, lideranças comunitárias como Nagibe Alabi, do Bairro Prado, Denilce Figueiró, do Bairro Olhos D’água, e Marcus Vinícius, do Bairro Joaquim Fonseca Milano, testemunharam a aquisição dos aparelhos ao município.

As Academias ao Ar Livre são equipamentos de ginástica instalados em espaços públicos visando fomentar a prática regular de atividade física pela população de forma gratuita, difundindo a cultura do exercício físico e transformando os espaços públicos em locais de esporte e lazer. O conjunto de aparelhos tem como objetivo estimular a iniciação e a manutenção à prática do exercício físico que esta ligada ao controle e à prevenção de doenças, favorecendo o desenvolvimento e adoção de um estilo de vida saudável.

Fotos: assessoria de imprensa CMA