Concretagem da nova ponte sobre o Arroio Capivari altera trânsito na ERS-507 nesta terça-feira

Bloqueio para caminhões e carretas ocorre das 6h30 às 17h; veículos leves poderão passar pela ponte de ferro no sistema Pare e Siga.

O trânsito na ERS-507, no trecho sobre o Arroio Capivari, terá alterações nesta terça-feira (20), das 6h30 às 17h, em razão dos trabalhos de concretagem da laje do tabuleiro da nova ponte. A informação foi divulgada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) e pela Construtora Alegretense, responsáveis pela obra.

Durante a execução do serviço, a circulação de caminhões e carretas estará totalmente proibida no período. Para evitar transtornos e manobras de retorno de veículos de grande porte, será realizado um bloqueio preventivo entre o trevo da ERS-566 com a ERS-507 e o CTG Querência Charrua.

Já os veículos leves, com peso de até seis toneladas, poderão continuar trafegando pelo local por meio da ponte de ferro, com circulação organizada pelo sistema Pare e Siga.

Etapa importante para a conclusão da obra

A concretagem da laje do tabuleiro é considerada uma das etapas finais essenciais para a entrega da nova ponte sobre o Arroio Capivari. Conforme o cronograma informado, o serviço deverá começar e ser concluído ao longo desta terça-feira.

Após essa fase, restarão os trabalhos de concretagem dos guarda-corpos, concretagem das lajes de transição, pavimentação asfáltica e implantação da sinalização viária.

A previsão do DAER e da Construtora Alegretense é de que todas as etapas da obra, incluindo a pavimentação e a sinalização do entorno, sejam finalizadas até o final de dezembro de 2026.

Motoristas devem redobrar a atenção

O DAER e a construtora orientam os motoristas a planejarem seus deslocamentos com antecedência, especialmente os condutores de veículos pesados, e a respeitarem a sinalização implantada no trecho.

As alterações são necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários da rodovia durante a execução dos serviços.